Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας

Ο πληθωρισμός σημείωσε απότομη άνοδο τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας και απομάκρυνε ακόμη περισσότερο την Fed από τον στόχο της για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% τον μήνα, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,3%, ωθούμενος από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2005. Και τα δύο στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε πολύ λιγότερο – μόλις 0,2% για το μήνα και 2,6% σε σχέση με πέρυσι, και οι δύο 0,1% κάτω από τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός ήταν πιο περιορισμένος.

Η σύγκρουση στο Ιράν ήταν το κύριο θέμα για την μηνιαία ένδειξη του πληθωρισμού, καθώς η βενζίνη εκτινάχθηκε κατά 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα της αύξησης των τιμών, σύμφωνα με την BLS.

Real average hourly earnings for all employees decrease 0.6% in March #BLSData https://t.co/Y6Q6I2i7TM — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) April 10, 2026

Η απότομη αύξηση του πληθωρισμού καταναλωτών ακολούθησε την απότομη ανάκαμψη της αύξησης των θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα, η οποία υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε σταθερή.

Υπάρχουν, ωστόσο, ανησυχίες ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπονομεύσει την αγορά εργασίας, ειδικά εάν τα νοικοκυριά ανταποκριθούν στις υψηλές τιμές μειώνοντας τις δαπάνες.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου σε άνοδο άνω του 30%, με την εθνική μέση τιμή λιανικής πώλησης βενζίνης να ξεπερνά τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια. Αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, η εκεχειρία θεωρείται εύθραυστη.

Ο δείκτης που προτιμά η Fed

Η Fed παρακολουθεί τους δείκτες τιμών των Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών για τον στόχο πληθωρισμού 2%. Αυτά τα μέτρα κατέγραψαν ισχυρά μηνιαία κέρδη τον Φεβρουάριο.

Τους επόμενους μήνες, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα αυξήσει τις βασικές τιμές μέσω του ακριβού καυσίμου αεροσκαφών που θα αυξήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, και του ντίζελ, το οποίο θα αυξήσει το κόστος των οδικών μεταφορών αγαθών. Οι τιμές των λιπασμάτων και των πλαστικών, μεταξύ άλλων αγαθών, αναμένεται επίσης να αυξηθούν.

Η σταθεροποίηση του πληθωρισμού έχει κάνει ορισμένους οικονομολόγους να πιστεύουν ότι η Fed δεν θα μειώσει το κόστος δανεισμού φέτος, μια πεποίθηση που ενισχύθηκε από την δημοσίευση την Τετάρτη των πρακτικών της συνεδρίασης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας στις 17-18 Μαρτίου, η οποία έδειξε ότι μια αυξανόμενη ομάδα υπευθύνων χάραξης πολιτικής τον περασμένο μήνα ένιωσε ότι ενδέχεται να χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων.

Η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο μίας ημέρας στο εύρος 3,50%-3,75%. Ορισμένοι οικονομολόγοι εξακολουθούν να βλέπουν πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Πηγή: ot.gr