Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 10 Απριλίου 2026, 21:30

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας

O πληθωρισμός στις ΗΠΑ απομακρύνθηκε περισσότερο από το στόχο 2% της Fed

Ο πληθωρισμός σημείωσε απότομη άνοδο τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας και απομάκρυνε ακόμη περισσότερο την Fed από τον στόχο της για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% τον μήνα, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,3%, ωθούμενος από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2005. Και τα δύο στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε πολύ λιγότερο – μόλις 0,2% για το μήνα και 2,6% σε σχέση με πέρυσι, και οι δύο 0,1% κάτω από τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός ήταν πιο περιορισμένος.

Η σύγκρουση στο Ιράν ήταν το κύριο θέμα για την μηνιαία ένδειξη του πληθωρισμού, καθώς η βενζίνη εκτινάχθηκε κατά 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα της αύξησης των τιμών, σύμφωνα με την BLS.

Η απότομη αύξηση του πληθωρισμού καταναλωτών ακολούθησε την απότομη ανάκαμψη της αύξησης των θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα, η οποία υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε σταθερή.

Υπάρχουν, ωστόσο, ανησυχίες ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπονομεύσει την αγορά εργασίας, ειδικά εάν τα νοικοκυριά ανταποκριθούν στις υψηλές τιμές μειώνοντας τις δαπάνες.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου σε άνοδο άνω του 30%, με την εθνική μέση τιμή λιανικής πώλησης βενζίνης να ξεπερνά τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια. Αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, η εκεχειρία θεωρείται εύθραυστη.

Ο δείκτης που  προτιμά η Fed

Η Fed παρακολουθεί τους δείκτες τιμών των Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών για τον στόχο πληθωρισμού 2%. Αυτά τα μέτρα κατέγραψαν ισχυρά μηνιαία κέρδη τον Φεβρουάριο.

Τους επόμενους μήνες, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα αυξήσει τις βασικές τιμές μέσω του ακριβού καυσίμου αεροσκαφών που θα αυξήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, και του ντίζελ, το οποίο θα αυξήσει το κόστος των οδικών μεταφορών αγαθών. Οι τιμές των λιπασμάτων και των πλαστικών, μεταξύ άλλων αγαθών, αναμένεται επίσης να αυξηθούν.

Η σταθεροποίηση του πληθωρισμού έχει κάνει ορισμένους οικονομολόγους να πιστεύουν ότι η Fed δεν θα μειώσει το κόστος δανεισμού φέτος, μια πεποίθηση που ενισχύθηκε από την δημοσίευση την Τετάρτη των πρακτικών της συνεδρίασης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας στις 17-18 Μαρτίου, η οποία έδειξε ότι μια αυξανόμενη ομάδα υπευθύνων χάραξης πολιτικής τον περασμένο μήνα ένιωσε ότι ενδέχεται να χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων.

Η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο μίας ημέρας στο εύρος 3,50%-3,75%. Ορισμένοι οικονομολόγοι εξακολουθούν να βλέπουν πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Πηγή: ot.gr

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη
Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Αναχώρησε με 1 ώρα καθυστέρηση λόγω βλάβης
Πάσχα: 100 συλλήψεις για βεγγαλικά και τουλάχιστον 7 τραυματίες – Έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας
Μετά το φινάλε του Champions League…
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

