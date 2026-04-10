Μπορεί ένα «διόδιο» να λύσει την πετρελαϊκή κρίση;
Διεθνής Οικονομία 10 Απριλίου 2026, 23:50

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι πώς θα διασφαλιστεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Με την επιστροφή στο ενεργειακό status quo πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν να θεωρείται απίθανη, ένα ενδεχόμενο «διόδιο» στο Στενό του Ορμούζ αναδεικνύεται ως η επόμενη καλύτερη λύση, με τα κράτη του Κόλπου να επωμίζονται το μεγαλύτερο κόστος.

Μετά την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν έχει οδηγηθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, σε ένα είδος αδιεξόδου. Η κρίση έχει επηρεάσει δραματικά τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες, έχει επιφέρει τεράστιο στρατιωτικό κόστος και έχει αποκαλύψει την άβολη πραγματικότητα της ισχύος του ασύμμετρου πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα του Ιράν να αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ έχει καταστεί κομβικό ζήτημα.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι πώς θα διασφαλιστεί ότι το στενό θα παραμείνει ανοιχτό και ότι οι ενεργειακές ροές θα συνεχιστούν. Η ανάλυση του Bruegel εξετάζει μια επιλογή που φαίνεται να περιλαμβάνεται στο δέκα σημείων σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασε το Ιράν στις 8 Απριλίου. Δηλαδή τη συνεχή επιτήρηση του στενού από το Ιράν και ενδεχομένως την επιβολή διοδίων στα πετρελαιοφόρα πλοία για τη διέλευσή τους.

Ποιος πληρώνει τον «λογαριασμό»

Σύμφωνα με την ανάλυση, η επιβολή διοδίων στο Στενό του Ορμούζ θα λειτουργούσε ουσιαστικά ως φόρος σε ένα κρίσιμο «σημείο συμφόρησης» της παγκόσμιας οικονομίας, το οποίο ελέγχει το Ιράν.

Το βασικό, και ίσως αντιφατικό, συμπέρασμα είναι ότι η παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται ελάχιστα από ένα τέτοιο διόδιο, υπό την προϋπόθεση ότι αποκαθίσταται η ροή πετρελαίου. Το μεγαλύτερο βάρος δεν θα το επωμιστούν οι καταναλωτές διεθνώς, αλλά κυρίως οι χώρες του Κόλπου που εξάγουν πετρέλαιο μέσω του στενού. Ακόμη κι έτσι, όμως, οι χώρες αυτές θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση σε σχέση με το σημερινό σενάριο σύγκρουσης, όπου οι εξαγωγές τους έχουν ουσιαστικά παγώσει.

Η οικονομική ανάλυση δείχνει ότι περίπου το 85%-90% του κόστους θα βαρύνει τους εξαγωγείς του Κόλπου, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό μετακυλίεται στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων στις τιμές.

Μικρή επίπτωση στις τιμές πετρελαίου

Το Ιράν φέρεται να επιδιώκει διόδιο περίπου 2 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο. Δεδομένου ότι τα μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν περίπου 2 εκατ. βαρέλια, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1 δολάριο ανά βαρέλι.

Σε αυτό το επίπεδο:

– η παγκόσμια τιμή πετρελαίου θα αυξανόταν μόλις κατά 0,05 έως 0,40 δολάρια ανά βαρέλι

– η αύξηση αυτή είναι αμελητέα σε σχέση με την άνοδο 35-40 δολαρίων που καταγράφηκε λόγω του πολέμου

Για την παγκόσμια οικονομία, το βασικό όφελος θα ήταν η αποκατάσταση περίπου του 20% της προσφοράς πετρελαίου, κάτι που θα οδηγούσε πιθανότατα σε πτώση τιμών. Αντίθετα, οι χώρες του Κόλπου θα επιβαρύνονταν με κόστος 6 έως 14 δισ. δολαρίων ετησίως, αλλά θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές τους.

Οι ενστάσεις και τα διλήμματα

Η ανάλυση επισημαίνει δύο βασικές αντιρρήσεις:

1. Χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης

Τα έσοδα από τα διόδια θα κατευθύνονταν πιθανότατα στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί από δυτικές χώρες για καταστολή και υποστήριξη τρομοκρατίας. Επιπλέον, εταιρείες που θα πλήρωναν τέτοια διόδια θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις.

Ωστόσο, το Bruegel σημειώνει ότι το κόστος της συνέχισης της κρίσης ίσως είναι μεγαλύτερο. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να αποφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα στη Ρωσία.

2. Νομιμοποίηση μιας παράνομης πρακτικής

Η επιβολή διοδίων στο Στενό του Ορμούζ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, καθώς η διέλευση πλοίων πρέπει να είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Σε αντίθεση με τη Διώρυγα του Σουέζ, όπου επιτρέπεται η επιβολή τελών, το Ορμούζ δεν υπόκειται σε αντίστοιχο καθεστώς.

Επίσης, υπάρχει επίσης ο φόβος δημιουργίας επικίνδυνου προηγούμενου για άλλες χώρες.

Ένας κόσμος χωρίς «εγγυητή»

Παρά τις ενστάσεις, το Bruegel υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Η ισχύς του ασύμμετρου πολέμου σε κρίσιμα σημεία έχει ήδη αποδειχθεί, και το κόστος παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας είναι μικρό για τον επιτιθέμενο αλλά τεράστιο για την παγκόσμια οικονομία.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο χωρίς έναν κυρίαρχο παίκτη που να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Αν και μια συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ελκυστική επιλογή, ενδέχεται να είναι λιγότερο επιζήμια από τις εναλλακτικές.

Οι αγορές, άλλωστε, αντέδρασαν ήδη θετικά στην ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και στην έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πηγή: ΟΤ

Vita.gr
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Wall Street
Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

