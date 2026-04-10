Η εκεχειρία ανάχωμα στις ανησυχίες για επανάληψη του σκηνικού με τα πετρελαϊκά σοκ 2022 και 2008
Διεθνής Οικονομία 10 Απριλίου 2026, 15:47

Η εκεχειρία ανάχωμα στις ανησυχίες για επανάληψη του σκηνικού με τα πετρελαϊκά σοκ 2022 και 2008

«Είμαστε ακόμη στην ομίχλη του πολέμου», λένε οι αναλυτές – Το χρονικό των πετρελαϊκών κρίσεων

Vita.gr

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η επίτευξη εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν προκάλεσε ράλι ανακούφισης στα διεθνή χρηματιστήρια και «βύθισε» τις τιμές του πετρελαίου, καθώς άνοιξε ο δρόμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.

Στην ομίχλη του πολέμου

Όμως μερίδα αναλυτών τονίζουν ότι «είμαστε ακόμη στην ομίχλη του πολέμου» και ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος αντιστροφής, εκτιμώντας ότι η κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν είναι «εύθραυστη» και ότι οι προτάσεις και των δύο πλευρών αποτελούν μόνο ένα αρχικό πλαίσιο για περαιτέρω συνομιλίες.

Επίσης εκτιμούν ότι η μαζική επανεκκίνηση των μεταφορών πετρελαίου δεν είναι εξασφαλισμένη παρά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της μεγαλύτερης διαταραχής στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου δεν θα γίνει γρήγορα ή εύκολα και αυτό σημαίνει συνεχιζόμενες υψηλές τιμές και έλλειψη προμηθειών σε μεγάλες εισαγωγικές χώρες.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πόσο θα «τρέξει» η ροή δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι όροι που μπορεί να επιβάλει το Ιράν στη διέλευση πλοίων παραμένουν ασαφείς.

Ο σκεπτικισμός

Όπως σημειώνουν αναλυτές οι αγορές ενέργειας μπορεί να ενθουσιάστηκαν μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας, όμως μπορεί να επανέλθει ο σκεπτικισμός καθώς η επανεκκίνηση κλειστών εγκαταστάσεων και παραγωγής που είχαν διακόψει την λειτουργία τους λόγω του πολέμου, μπορεί να πάρει εβδομάδες έως και μήνες.

Σχεδόν 15 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την περιοχή του Κόλπου βρίσκονται εκτός αγοράς, λόγω διακοπών στην παραγωγή, αυξανόμενων κινδύνων στις υποδομές και περιορισμών στις μεταφορές.

Σύμφωνα με τη Citi η διαταραχή στις ροές ενέργειας εκτιμάται ότι οδηγεί σε απώλεια έως και 11 έως 16 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ένα μέγεθος που υπερβαίνει αναλογικά τα ιστορικά ενεργειακά σοκ.

Τα ιστορικά όρια

Πριν την επίτευξη της εκεχειρίας μερίδα αναλυτών εξέφραζαν την ανησυχία τους, μήπως η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου δημιουργήσει ένα σκηνικό στις αγορές που θα θυμίζει την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Τότε η τιμή πετρελαίου διπλασιάστηκε στα $ 140 το βαρέλι μέχρι τον Αύγουστο του 2008 από τα $ 70 τον Ιούλιο του 2007.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, παραμένουν κάτω από το υψηλότερο επίπεδο που παρατηρήθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η ρωσική εισβολή εκτοξεύει την τιμή στα 139,13 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008, όταν είχε εκτοξευθεί στο απόλυτο ρεκόρ των 147,50 δολαρίων. Ο πόλεμος στο Ιράν που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου έχει ήδη ωθήσει τις τιμές πετρελαίου σε άνοδο έως και τα $ 120.

Oι αγορές δεν προεξόφλησαν ούτε ένα αποτέλεσμα τύπου 2022, όταν το Brent ήταν πάνω από 100 δολάρια/βαρέλι για περίπου 5 μήνες, ενώ είναι πολύ χαμηλότερα από το ρεκόρ του 2008.

Επίσης, σε αντίθεση με τα πετρελαϊκά σοκ τόσο του 2022 όσο και της δεκαετίας του 1970, ο πληθωρισμός είναι γενικά γύρω από τον στόχο, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Τουλάχιστον προς το παρόν, δεν φτάσαμε στα ιστορικά όρια που έχουν συμβαδίσει με σημαντικές κινήσεις risk-off σε προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις. Δεν έχουμε δει ακόμη μια επιθετική στροφή από τις κεντρικές τράπεζες. Και δεδομένου του πόσο νωρίς είναι, δεν έχουμε δει ακόμη εμφανή σημάδια επιδείνωσης των οικονομικών δεδομένων.

Οι πετρελαϊκές κρίσεις

1973: Μετά τον πόλεμο Αράβων-Ισραήλ, ο ΟΠΕΚ κλείνει τις στρόφιγγες προς τη Δύση. Η τιμή τετραπλασιάζεται μέσα σε λίγους μήνες. Πριν από την πετρελαϊκή κρίση του 1973, η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν περίπου στα 3 δολάρια ανά βαρέλι.

Ωστόσο, λόγω του εμπάργκο τον Οκτώβριο του 1973, η τιμή εκτοξεύτηκε, ξεπερνώντας τα 11-12 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι τις αρχές του 1974. Τότε τελείωσε τέλος της εποχής του φθηνού πετρελαίου.

1979: Η πτώση του Σάχη και η άνοδος του Χομεϊνί περιορίζουν την πετρελαϊκή παραγωγή του Ιράν. Οι τιμές εκτοξεύονται από τα 14 δολάρια στα 39 δολάρια οδηγώντας σε παγκόσμια ύφεση. Σοκ προσφοράς πετρελαίου που οδήγησε τόσο σε υψηλότερο πληθωρισμό όσο και σε σοκ ζήτησης, με την πληθωριστική ώθηση να τροφοδοτείται εν μέρει από πολλαπλασιαστές πληθωρισμού (υψηλή ενεργειακή ένταση, τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών-τιμών)·

1990: Οι εικόνες του μαύρου ουρανού πάνω από τον Κόλπο γίνονται σύμβολο της κρίσης του 1990. Ο Σαντάμ Χουσεΐν καταλαμβάνει το Κουβέιτ και βάζει φωτιά σε 600 πετρελαιοπηγές. Η τιμή σχεδόν διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 40 δολάρια.

2008: Το απόλυτο ρεκόρ για τον «μαύρο» χρυσό. Λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η εκρηκτική ζήτηση από την Κίνα και η κερδοσκοπία οδηγούν το Brent στο απόλυτο ρεκόρ των 147,50 δολαρίων. (210 δολ. σε τρέχουσες τιμές προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό). Σημειώθηκε μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στο πλαίσιο προ υπαρχουσών αδυναμιών στην αγορά εργασίας και στις πιστωτικές αγορές των ΗΠΑ. Οδήγησε πρώτα σε μια απότομη αύξηση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, η οποία επισκιάστηκε γρήγορα από την καταστροφή της ζήτησης.

2022: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτοξεύει την τιμή στα 139,13 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Ένα ακόμη σοκ προσφοράς που σχετίστηκε με πόλεμο, αλλά χωρίς καταστροφή της ζήτησης λόγω της στήριξης της ανάπτυξης από το άνοιγμα της οικονομίας μετά την πανδημία, των μεγάλων καταναλωτικών αποταμιεύσεων και μιας σημαντικής διεύρυνσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού των ΗΠΑ.

Πηγή: OT

World
Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ

Ο Σλότερμπεκ είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση των Βεστφαλών του προσέφερε νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ έως το καλοκαίρι του 2031.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Σύνταξη
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό

Όπως αποκαλύπτει γαλλικό Μέσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στη λίστα της τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον 57χρονο προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026, ύστερα από 14 χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

