Γιατί η Κίνα είναι πιο θωρακισμένη χώρα σε αυτήν την κρίση

Ο πόλεμος στο Ιράν ταρακούνησε τις αγορές, οδήγησε στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου και σήμανε συναγερμό στα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής δημιούργησαν το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ στην Ιστορία.

Ωστόσο σε αυτό το αφήγημα η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, η Κίνα, αποτελεί εξαίρεση, καθώς φαίνεται ότι πήρε το μάθημά της από την πρώτη θητεία Τραμπ.

Αν και είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο μπόρεσε να λειάνει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο χάρη στις πολυετείς προσπάθειες διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και της δημιουργίας σημαντικών αποθεμάτων. Η Κίνα έχει χτίσει ένα αποθεματικό σε πετρέλαιο που ξεπερνά τα 1,2 δισ. βαρέλια, έχει πολυετή συμβόλαια με τη Ρωσία, ενώ στο ενεργειακό της μείγμα μετέχουν ο άνθρακας, οι ΑΠΕ και το LNG καθιστώντας την περισσότερο θωρακισμένη στις αναταραχές εφοδιασμού από τον Περσικό Κόλπο.

«Η χαμηλή συσχέτιση που παρατηρήθηκε στις κεφαλαιαγορές της τις τελευταίες εβδομάδες οφείλεται σίγουρα στο γεγονός ότι, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η χώρα αυτή εξετάζει στρατηγικά το ενδεχόμενο ενός πολέμου εδώ και αρκετό καιρό», εξηγεί στο CNBC ο Τζούλιαν Χάουαρντ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Gam.

Η σχετική θωράκιση της Κίνας από τη σύγκρουση θα μπορούσε να έχει τις ρίζες της στον πρώτο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας το 2018 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Πήτερ Μπρούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων στην One Point BFG Wealth Partners.

«Τότε, ο Τραμπ γρονθοκόπησε την Κίνα στο πρόσωπο και αυτό που έχει συμβεί από τότε είναι ότι η Κίνα άρχισε να πηγαίνει στο γυμναστήριο και άρχισε να γίνεται πιο ανθεκτική και ανεξάρτητη» περιγράφει γλαφυρά.

«Η προσπάθειά μας να περιορίσουμε την πρόσβασή τους στην τεχνολογία μας απλώς τους ενθάρρυνε να την αναπτύξουν οι ίδιοι».

Η αγορά ομολόγων της Κίνας

Τα κινεζικά κρατικά ομόλογα αναδείχθηκαν σε ένα απρόσμενο προπύργιο σταθερότητας σε μια περίοδο κατά την οποία άλλα παραδοσιακά καταφύγια, όπως ο χρυσός και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις.

Η απόδοση των 10ετών κινεζικών κρατικών ομολόγων παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή στο 1,81% από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,297%.

Η Κίνα είναι επίσης μια από τις λίγες μεγάλες οικονομίες που δεν έχει βιώσει υψηλό πληθωρισμό από το 2022, γεγονός που ενδεχομένως ενισχύει την ελκυστικότητα των κινεζικών ομολόγων τον τελευταίο μήνα.

«Είναι σημαντικό ότι το κύριο πρόβλημα αυτής της κρίσης είναι η αδυναμία των χωρών να αντιδράσουν αποτελεσματικά, δεδομένων των πολύ επιδεινωμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και επιπέδων χρέους και του πληθωρισμού σε δυσάρεστα επίπεδα» εξηγεί στο CNBC ο Gustavo Medeiros, επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αναδυόμενων αγορών Ashmore.

«Η Κίνα παλεύει με τον αποπληθωρισμό, επομένως η αγορά ομολόγων της είναι λιγότερο εκτεθειμένη από άλλες μεγάλες αγορές. Οι χαμηλότερες αποδόσεις σημαίνουν ότι υπήρξε μικρότερη αυστηροποίηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών στην Κίνα από ό,τι σε άλλες χώρες».

Η χρηματιστηριακή αγορά της Κίνας

Παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη χώρα στον δείκτη MSCI Emerging Markets, λιγότερο από το 5% των μετοχών και των ομολόγων της κατέχεται από ξένους επενδυτές, γεγονός που περιορίζει το περιθώριο για αναγκαστικές πωλήσεις, πρόσθεσε ο Medeiros.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Κίνας παρουσίασε επίσης λιγότερο σοβαρές μειώσεις από τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές τον Μάρτιο, με τον δείκτη αναφοράς blue chip, CSI 300, να υποχωρεί κατά 5,5% κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 8%, ο ινδικός Nifty 50 έχασε 10% και ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 14%.

Κίνα vs ΗΠΑ

Παρά την πρόσφατη ανθεκτικότητα, η Κίνα μόλις τώρα βγαίνει από μια παρατεταμένη bear market.

Από το 2021, το κράτος παλεύει με την επιβράδυνση της οικονομικής παραγωγής, απογαλακτίζεται από την φούσκα στην αγορά ακινήτων και προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ της προώθησης μιας ελεύθερης αγοράς και του χρηματιστηρίου εντός μιας μονοκομματικής διακυβέρνησης.

Μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, πολλοί δυτικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επενδυτές αποκαλούσαν την Κίνα «μη επενδυτική».

Οι μέτοχοι έχουν βιώσει αποδόσεις που δεν είναι ικανοποιητικές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών σε σύγκριση με τις δυτικές αγορές μετοχών, ακόμη και όταν η Κίνα έφερε επανάσταση στην ιστορία ανάπτυξής της και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Από το 2000, ο MSCI China έχει αποδώσει 302%, σε σύγκριση με πάνω από 500% για τον S&P 500. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο κινεζικός δείκτης δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τα υψηλά του 2021, κατά τη διάρκεια των οποίων η αξία της αμερικανικής αγοράς έχει αυξηθεί πάνω από 80%.

Ως εκ τούτου, η Κίνα αποτελεί μόλις το 3% του δείκτη MSCI World, παρά το γεγονός ότι συνεισφέρει σχεδόν το 20% στο παγκόσμιο ΑΕΠ.

Κλειδί η τεχνολογία

Η ικανότητα της Κίνας να ανταγωνιστεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ξεπεράσει την τεχνολογική καινοτομία των ΗΠΑ ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την δημιουργία πραγματικής αξίας για τους μετόχους τα επόμενα χρόνια.

«Υπάρχει μόνο μία χώρα, και αυτή είναι η Κίνα, που ανταγωνίζεται έντονα τις ΗΠΑ σε όλους τους κλάδους» τονίζει ο Liqian Ren, διευθυντής της Modern Alpha στη WisdomTree.

«Καμία άλλη χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή την ικανότητα να ανταγωνιστεί, όχι μόνο στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και στην εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας.»

Η WisdomTree θεωρεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες ως τους βασικούς τομείς όπου η Κίνα ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα ως ασπίδα στην αστάθεια που προκαλούν οι ΗΠΑ

Οι αναλυτές βλέπουν επίσης τη δυνατότητα της Κίνας να παράσχει βοήθεια στους Ασιάτες γείτονές της στην ανάπτυξη της ενεργειακής ασφάλειας.

Ο Λι Σούο, διευθυντής του China Climate Hub στο Asia Society Policy Institute, εξηγεί ότι η Κίνα ελπίζει να πείσει τους περιφερειακούς εταίρους ότι μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και να λειτουργήσει ως ασπίδα από την αστάθεια που προέρχεται από τις ΗΠΑ.

«[Η Κίνα λέει], «Είμαστε εδώ για να παρέχουμε οικονομική ανάπτυξη. Είμαστε εδώ και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, επειδή αποτελούμε το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ηλιακών πάνελ. Έτσι, ενώ εσείς εργάζεστε σκληρά για να προστατευτείτε από αυτή την αστάθεια, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και μπορούμε να παρέχουμε σταθερότητα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ