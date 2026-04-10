newspaper
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τον πόλεμο στον «σούπερ Ελ Νίνιο» – Νέοι κίνδυνοι για το κόστος τροφίμων
Διεθνής Οικονομία 10 Απριλίου 2026, 23:30

Το ενδεχόμενο ενός «σούπερ Ελ Νίνιο» έρχεται σε μια εποχή που ήδη έχει αυξηθεί το κόστος των καυσίμων και των λιπασμάτων

Ανθή Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η προοπτική εμφάνισης ενός ασυνήθιστα ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο μέσα στο 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διαταράξει τις αγορές ενέργειας και λιπασμάτων, η πιθανότητα ενός «σούπερ Ελ Νίνιο» ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας ένα διπλό σοκ για την παγκόσμια παραγωγή και τις τιμές των τροφίμων.

Το Ελ Νίνιο, ή το «μικρό αγόρι» στα Ισπανικά, αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό ανατολικό Ειρηνικό.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο προς το τέλος του έτους

Αν και εμφανίζεται περιοδικά κάθε λίγα χρόνια, η έντασή του καθορίζει και το εύρος των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει. Ένα «σούπερ Ελ Νίνιο» συνδέεται συνήθως με εκτεταμένες ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές και έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες, επηρεάζοντας άμεσα την αγροτική παραγωγή.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο προς το τέλος του έτους, ενώ ορισμένα ευρωπαϊκά κλιματικά μοντέλα προβλέπουν ακόμη και την εμφάνιση μιας εξαιρετικά έντονης εκδοχής του. Ωστόσο, οι προβλέψεις παραμένουν αβέβαιες λόγω του λεγόμενου «φράγματος της άνοιξης», μιας περιόδου κατά την οποία τα κλιματικά μοντέλα εμφανίζουν αυξημένη αβεβαιότητα.

Οι αναταράξεις

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στο Ιράν έχει δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και των λιπασμάτων. Τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδος για το παγκόσμιο εμπόριο, έχει επηρεαστεί σημαντικά, περιορίζοντας τη ροή βασικών πρώτων υλών. Δεδομένου ότι η παραγωγή λιπασμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο, η αύξηση των τιμών ενέργειας μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερο κόστος για τους αγρότες.

Η επίδραση αυτών των εξελίξεων είναι ήδη ορατή. Οι αγρότες, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες μεγάλες παραγωγικές χώρες, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα κόστη παραγωγής σε μια κρίσιμη περίοδο για τη φύτευση. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί φόβους για χαμηλότερες αποδόσεις και, κατ’ επέκταση, για περαιτέρω αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Όπως δήλωσαν στο CNBC οικονομολόγοι, κάθε άνοδος στις τιμές της ενέργειας αναπόφευκτα τροφοδοτεί φόβους για υψηλότερες τιμές τροφίμων, δεδομένου ότι η παραγωγή λιπασμάτων είναι ενεργοβόρα και το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ορισμένων χημικών ουσιών.

Ωστόσο για τους ίδιους, οι υψηλότερες τιμές των λιπασμάτων μπορεί να μην αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων φέτος, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «η ξηρασία και η περιορισμένη παροχή νερού μπορεί να είναι πιο σημαντικές από την έλλειψη αζώτου».

Σε αυτό το ήδη εύθραυστο περιβάλλον, η εμφάνιση ενός ισχυρού Ελ Νίνιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες ανατιμήσεις. Ορισμένα βασικά αγροτικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις του φαινομένου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κακάο, το ρύζι, η ζάχαρη και τα φυτικά έλαια, ενώ επηρεάζονται και άλλα προϊόντα που συνδέονται με τροπικές περιοχές, όπως ο καφές, οι μπανάνες και το τσάι. Ακόμη και η παραγωγή κρέατος ενδέχεται να επηρεαστεί, καθώς εξαρτάται από ζωοτροφές όπως η σόγια, η οποία επίσης επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι τιμές των τροφίμων δέχονται πίεση «και από τις δύο πλευρές», είτε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που περιορίζουν την παραγωγή είτε από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και εισροών που επιβαρύνει την παραγωγική διαδικασία.

Οι κίνδυνοι

Οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στις αγορές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, και οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση θα μπορούσε να έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

Μάλιστα, το WFP εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οξεία πείνα θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 45 εκατομμύρια εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί μετά τον Ιούνιο και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτή η πρόβλεψη θα προστεθεί στα 318 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που ήδη αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.

«Τα πράγματα θα μπορούσαν πραγματικά να είναι δύσκολα»

Αν επαληθευθεί η πρόβλεψη για την εκδήλωση ενός ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο θα αναπτυχθεί μετά την εκτεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, τότε, «τα πράγματα θα μπορούσαν πραγματικά να είναι δύσκολα», αναφέρουν στο CNBC.

Στο ενδεχόμενο αυτό, εκτεθειμένες θεωρούνται χώρες με μεγάλη εξάρτηση από τη γεωργία και περιορισμένη δυνατότητα προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Περιοχές της Αφρικής, όπως η Αιθιοπία και το Νότιο Σουδάν, αλλά και μεγάλες αγροτικές οικονομίες όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Αυστραλία, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις, είτε λόγω ξηρασίας είτε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς της Μονάδας Πληροφοριών Ενέργειας και Κλίματος, η απάντηση στους εντεινόμενους φόβους για την επισιτιστική ασφάλεια έγκειται στην αναγνώριση ότι οι κίνδυνοι για το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν «η χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή από πλούσιες χώρες σε χώρες παραγωγής με χαμηλή κλιματική ετοιμότητα βοηθά τους αγρότες να προσαρμοστούν στις κλιματικές επιπτώσεις και να προστατεύσουν τις καλλιέργειες και τα μέσα διαβίωσης».

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Σύνταξη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Σύνταξη
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Σύνταξη
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη
Με ανάρτηση «καρφί» ο δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές θέτει όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που ποτέ δεν έθεσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο - «Λαμπάδα πρέπει να του ανάψει, που δεν το έχει κάνει μήνυση...» καταλήγει με βιτριολική ειρωνεία

Σύνταξη
Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies