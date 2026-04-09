Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκαλιά» με την πρωτιά στη Euroleague, στην… ερυθρόλευκη Σόφια
Μπάσκετ 09 Απριλίου 2026, 21:29

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκαλιά» με την πρωτιά στη Euroleague, στην… ερυθρόλευκη Σόφια

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατέκλυσαν την «Arena 8888» στη Σόφια και η ομάδα του Μπαρτζώκα νίκησε με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, «αγκαλιάζοντας» την πρωτιά στη regular season της Euroleague.

«Ερυθρόλευκο» πάρτι στην κατακόκκινη Σόφια! Περίπου 12.000 οπαδοί (ανάμεσά τους και πάρα πολλοί Έλληνες) απόλαυσαν μπάσκετ και είδαν τον Ολυμπιακό να επικρατεί με σκορ 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague. Επέστρεψε… δριμύτερος ο Μουσταφά Φαλ μετά από 307 ημέρες απουσίας λόγω του τραυματισμού του

Οι Πειραιώτες, που ανέβηκαν στο 25-12, απέκτησαν οριστικά και μαθηματικά πλεονέκτημα έδρας στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ πλέον σφιχταγκαλιάζουν για δεύτερη σερί σεζόν την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, όπως και πέρσι. Με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ την τελευταία αγωνιστική την κατακτούν σίγουρα. Ακόμη και με ήττα πιθανότατα και πάλι πρώτοι θα είναι πάντως.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς, πετυχαίνοντας έντεκα σερί πόντους με τους Μπράιαντ, Οτούρου και Μίτσιτς για το αρχικό 11-0 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Ολυμπιακός συνήλθε από αυτή την… παγωμάρα των πρώτων λεπτών χωρίς καλάθι και ο Μιλουτίνοφ σκόραρε τους πρώτους πόντους των Πειραιωτών με βολές.

Μάλκολμ και Μίτσιτς ευστόχησαν για το 16-5, αλλά οι Ντόρσεϊ, Χολ και Τζόσεφ μάζεψαν τη διαφορά στον πόντο (16-15), με τον Γουόρντ να βάζει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με τρίποντο (16-18) και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ (16-20) να διαμορφώνει ένα σερί 0-15 από πλευράς «ερυθρόλευκων». Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τη διαφορά στο +4 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα (18-22).

Πόντο-πόντο πήγε η δεύτερη περίοδος σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα. Ο Τζόουνς έβαλε μπροστά τη Χάποελ με τρίποντο (39-36), αλλά ΜακΚίσικ και Πίτερς χάρισαν νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό για το 41-42. Εν τέλει το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με ένα φοβερό buzzer beater κάρφωμα του Χολ έπειτα από επαναφορά του Γουόκαπ και έληξε με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με +3 (48-51).

Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ έκαναν το 50-56 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, αλλά οι Μίτσιτς και Οτούρου μείωσαν στους δύο (54-56). Ντόρσεϊ με τρίποντο και Μιλουτίνοφ με κάρφωμα έφεραν το +5 για το 58-63, ο Μπράιαντ μείωσε σε 61-63 και ο Ολυμπιακός συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου να έχει προβάδισμα 2-3 πόντων, μέχρι ο Παπανικολάου με τρίποντο διαμορφώσει το 67-73 στο 30′.

Ο αρχηγός το πήρε από εκεί που το άφησε για το 69-76, ο Μπράιαντ μείωσε στον πόντο (79-80), αλλά οι Τζόσεφ και Ντόρσεϊ έδωσαν… ανάσα για το +5 στο 35′ (79-84). Ο Μπράιαντ πέτυχε τρίποντο για το 82-84, αλλά ο Ντόρσεϊ με δύο βολές έκανε το 82-86. Ο Μίτσιτς διαμόρφωσε το 84-86, ο Ντόρσεϊ έβαλε μία βολή για το 85-89 (ενώ είχε προηγηθεί μία χαμένη βολή του Οτούρου) και εν τέλει ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (0/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 16 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπράιαντ 15 (6/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Έντουαρντς, Μάλκολμ 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Οντιάσε 8 (4/5 δίποντα), Μίτσιτς 14 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 9 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαλ (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ σε 12:03), Βεζένκοβ 10 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 9 (3/4 τρίποντα), Ντόρσεϊ 23 (5/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 11 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές), Τζόσεφ 10 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ), Χολ 6 (3/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3.

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
Europa League 09.04.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Conference League 09.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα
Europa League 09.04.26

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Άστον Βίλα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 09.04.26

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός
Μπάσκετ 09.04.26

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μερσίν – Αθηναϊκός για τους τελικούς του EuroCup Women.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Βιβλίο 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.04.26

Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Για καλό σκοπό 09.04.26

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Ελλάδα 09.04.26

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών - Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

