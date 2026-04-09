Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Όλα στραβά για την ΑΕΚ στη Μαδρίτη, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να παίρνει τη νίκη με 3-0 για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League και να βρίσκεται με το… 1,5 πόδι στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πλήρωσε τα λάθη της η Ένωση κόντρα στους κυνικούς Ισπανούς και πλέον θα ψάξει μία επική ανατροπή στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Πώς ξεκίνησαν

Η Βαγιεκάνο ξεκίνησε με τον Μπατάλια στο τέρμα και στην άμυνα τους Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε και Τσαβαρία. Τριάδα στα χαφ ήταν οι Σις, Ουνάι Λόπεθ και Ίσι Παλαθόν ενώ στην επίθεση οι Ακομάς, Άλβαρο Γκαρσία και Ντε Φρούτος.

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στον άξονα ήταν ο Πινέδα με τον Μάνταλο, ο Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Βάργκα με τον Γιόβιτς στην επίθεση.

Η ΑΕΚ τα έχανε, η Ράγιο τα έβαζε

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε και τελείωσε πολύ άσχημα για την ΑΕΚ που δέχθηκε δύο γκολ ενώ ενδιάμεσα είχε σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Μόλις στο 2’ ο Γκαρσία έφυγε στην πλάτη του Ρότα μετά από αδράνεια στη μεσαία γραμμή, έκανε το γύρισμα και ο Ακομάς ολομόναχος με πλασέ έγραψε το 1-0. Στο 45+2’ ο Γκαρσία βρήκε χώρο, έκανε το σουτ και ο Λόπεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά την απόκρουση του Στρακόσα.

Ενδιάμεσα η Ράγιο είχε ένα γκολ του Λεζέν που ακυρώθηκε για οφσάιντ ενώ η Ένωση σπατάλησε πολλές ευκαιρίες. Από κλέψιμο του Περέιρα στο 7’ ο Γιόβιτς έφυγε τετ α τετ, αλλά το σουτ του κόπηκε τελευταία στιγμή ενώ στο 29’ ο Βάργκα (πιθανόν από θέση οφσάιντ) σημάδεψε δοκάρι με κεφαλιά από φάουλ του Μάνταλου και στη συνέχεια ο Κοϊτά σούταρε πάνω σε αμυντικό.

Όπως και στο 35’ όταν ο Γιόβιτς άνοιξε υπέροχα για τον Πήλιο αριστερά, εκείνος γύρισε στον Αφρικανό που από θέση βολής σούταρε σε σώμα αμυνόμενου. Στο 43΄ο Κοϊτά είχε ακόμα μία καλή στιγμή για την ΑΕΚ που θα μπορούσε να έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο.

Δέχθηκε και τη χαριστική βολή χωρίς να δεχτεί φάση

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Μαρίν πέρασε αντί του Μάνταλου που είχε πρόβλημα και η Ένωση έκλεισε τη Ράγιο στο μισό της ψάχνοντας ένα γκολ που θα την έβαζε ξανά στο κόλπο. Ο Κοϊτά στο 47′ είχε μία καλή στιγμή ενώ στο 59′ μία εκτέλεση φάουλ του Μαρίν έφυγε λίγο έξω. Στο 70′ η Ράγιο κέρδισε πέναλτι για χέρι του Ρέλβας και ο Παλαθόν εκτέλεσε εύστοχα για το 3-0 στο 74′.

Ουσιαστικά εκεί χάθηκε κάθε ελπίδα για την ΑΕΚ που μόνο στις καθυστερήσεις κατάφερε να απειλήσει ξανά. Και το έκανε δύο φορές με τον Ζίνι ο οποίος με σουτ και με κεφαλιά από κόρνερ στη συνέχεια δεν κατάφερε να βρει εστία με το σκορ να μην αλλάζει.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ αποδείχθηκε καθοριστικό για τη συνέχεια.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Αν έβαζε μία από τις ευκαιρίες της στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ θα μπορούσε να γίνει άλλη κουβέντα. Με τα αν όμως δεν γίνεται δουλειά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Πήλιος επέστρεψε στην εντεκάδα και δεν δικαίωσε τον Νίκολιτς καθώς είχε πάρα πολλά προβλήματα από την πλευρά του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Χρειάστηκε το VAR για να δώσει το πέναλτι στη Ράγιο ο Μπενουά Μπαστιάν σε μία φάση που ο Ρέλβας διαμαρτυρήθηκε έντονα θεωρώντας πως έκανε χέρι στήριξης. Μέσω VAR ακύρωσε το γκολ του Λεζέν στο 20′ για οφσάιντ του Γκαρσία που επηρέαζε.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δύο φορές χρειάστηκε το VAR, μία για το γκολ που ακυρώθηκε και μία για το πέναλτι του Ρέλβας.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ακομάς (2’), Λόπεθ (45+2’), Παλαθόν (74′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ράγιο Βαγεκάνο (Πέρεθ): Μπατάγια, Τσαβαρία, Λουίζ Φελίπε, Λεζέν, Ράτσιου, Παλαθόν (80′ Καμέγιο), Σις, Λόπεθ (55′ Αλεμάο), Ακομάς (55′ Ντίαθ), Γκαρθία (66′ Εσπίνο), Ντε Φρούτος (80′ Βαλεντίν)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (46′ Μαρίν), Πινέδα, Περέιρα (71′ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (87′ Κουτέσα), Γιόβιτς, Βάργκα (71′ Ζίνι)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 16/4 στις 22:00.