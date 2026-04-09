Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09 Απριλίου 2026, 21:54

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Όλα στραβά για την ΑΕΚ στη Μαδρίτη, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να παίρνει τη νίκη με 3-0 για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League και να βρίσκεται με το… 1,5 πόδι στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πλήρωσε τα λάθη της η Ένωση κόντρα στους κυνικούς Ισπανούς και πλέον θα ψάξει μία επική ανατροπή στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Πώς ξεκίνησαν

Η Βαγιεκάνο ξεκίνησε με τον Μπατάλια στο τέρμα και στην άμυνα τους Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε και Τσαβαρία. Τριάδα στα χαφ ήταν οι Σις, Ουνάι Λόπεθ και Ίσι Παλαθόν ενώ στην επίθεση οι Ακομάς, Άλβαρο Γκαρσία και Ντε Φρούτος.

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στον άξονα ήταν ο Πινέδα με τον Μάνταλο, ο Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Βάργκα με τον Γιόβιτς στην επίθεση.

Η ΑΕΚ τα έχανε, η Ράγιο τα έβαζε

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε και τελείωσε πολύ άσχημα για την ΑΕΚ που δέχθηκε δύο γκολ ενώ ενδιάμεσα είχε σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Μόλις στο 2’ ο Γκαρσία έφυγε στην πλάτη του Ρότα μετά από αδράνεια στη μεσαία γραμμή, έκανε το γύρισμα και ο Ακομάς ολομόναχος με πλασέ έγραψε το 1-0. Στο 45+2’ ο Γκαρσία βρήκε χώρο, έκανε το σουτ και ο Λόπεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά την απόκρουση του Στρακόσα.

Ενδιάμεσα η Ράγιο είχε ένα γκολ του Λεζέν που ακυρώθηκε για οφσάιντ ενώ η Ένωση σπατάλησε πολλές ευκαιρίες. Από κλέψιμο του Περέιρα στο 7’ ο Γιόβιτς έφυγε τετ α τετ, αλλά το σουτ του κόπηκε τελευταία στιγμή ενώ στο 29’ ο Βάργκα (πιθανόν από θέση οφσάιντ) σημάδεψε δοκάρι με κεφαλιά από φάουλ του Μάνταλου και στη συνέχεια ο Κοϊτά σούταρε πάνω σε αμυντικό.

Όπως και στο 35’ όταν ο Γιόβιτς άνοιξε υπέροχα για τον Πήλιο αριστερά, εκείνος γύρισε στον Αφρικανό που από θέση βολής σούταρε σε σώμα αμυνόμενου. Στο 43΄ο Κοϊτά είχε ακόμα μία καλή στιγμή για την ΑΕΚ που θα μπορούσε να έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο.

Δέχθηκε και τη χαριστική βολή χωρίς να δεχτεί φάση

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Μαρίν πέρασε αντί του Μάνταλου που είχε πρόβλημα και η Ένωση έκλεισε τη Ράγιο στο μισό της ψάχνοντας ένα γκολ που θα την έβαζε ξανά στο κόλπο. Ο Κοϊτά στο 47′ είχε μία καλή στιγμή ενώ στο 59′ μία εκτέλεση φάουλ του Μαρίν έφυγε λίγο έξω. Στο 70′ η Ράγιο κέρδισε πέναλτι για χέρι του Ρέλβας και ο Παλαθόν εκτέλεσε εύστοχα για το 3-0 στο 74′.

Ουσιαστικά εκεί χάθηκε κάθε ελπίδα για την ΑΕΚ που μόνο στις καθυστερήσεις κατάφερε να απειλήσει ξανά. Και το έκανε δύο φορές με τον Ζίνι ο οποίος με σουτ και με κεφαλιά από κόρνερ στη συνέχεια δεν κατάφερε να βρει εστία με το σκορ να μην αλλάζει.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ αποδείχθηκε καθοριστικό για τη συνέχεια.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Αν έβαζε μία από τις ευκαιρίες της στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ θα μπορούσε να γίνει άλλη κουβέντα. Με τα αν όμως δεν γίνεται δουλειά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Πήλιος επέστρεψε στην εντεκάδα και δεν δικαίωσε τον Νίκολιτς καθώς είχε πάρα πολλά προβλήματα από την πλευρά του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Χρειάστηκε το VAR για να δώσει το πέναλτι στη Ράγιο ο Μπενουά Μπαστιάν σε μία φάση που ο Ρέλβας διαμαρτυρήθηκε έντονα θεωρώντας πως έκανε χέρι στήριξης. Μέσω VAR ακύρωσε το γκολ του Λεζέν στο 20′ για οφσάιντ του Γκαρσία που επηρέαζε.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δύο φορές χρειάστηκε το VAR, μία για το γκολ που ακυρώθηκε και μία για το πέναλτι του Ρέλβας.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ακομάς (2’), Λόπεθ (45+2’), Παλαθόν (74′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ράγιο Βαγεκάνο (Πέρεθ): Μπατάγια, Τσαβαρία, Λουίζ Φελίπε, Λεζέν, Ράτσιου, Παλαθόν (80′ Καμέγιο), Σις, Λόπεθ (55′ Αλεμάο), Ακομάς (55′ Ντίαθ), Γκαρθία (66′ Εσπίνο), Ντε Φρούτος (80′ Βαλεντίν)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (46′ Μαρίν), Πινέδα, Περέιρα (71′ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (87′ Κουτέσα), Γιόβιτς, Βάργκα (71′ Ζίνι)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 16/4 στις 22:00.

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Νετανιάχου: Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο, θα γίνουν συνομιλίες

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα
LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby's ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκαλιά» με την πρωτιά στη Euroleague, στην… ερυθρόλευκη Σόφια
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατέκλυσαν την «Arena 8888» στη Σόφια και η ομάδα του Μπαρτζώκα νίκησε με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, «αγκαλιάζοντας» την πρωτιά στη regular season της Euroleague.

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

