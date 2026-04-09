Το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου (pic)

Σε μεγάλη θλίψη σκόρπισε τον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν απεβίωσε το βράδυ της Τρίτης (7/4), σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Παρά τη μεγάλη «μάχη» που έδωσε ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής δεν τα κατάφερε και «έφυγε» από τη ζωή, σε μια μεγάλη απώλεια τόσο για το ρουμάνικο ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα για όλη την Ευρώπη.

Στη Ρουμανία «σπάνε» καρδιές και από χθες (8/4) πλήθος κόσμου να κάνει λαϊκό προσκύνημα στον αποθανόντα, Μιρτσέα Λουτσέσκου, η κηδεία του οποίου θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (11/4).

Ο Μιρτσέα υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και στη Ρουμανία θέλησαν να τον τιμήσουν. Όπως ανέφερε ο Υπουργός εσωτερικών της χώρας, Καταλίν Πρεντόιου, το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου, θα μετονομαστεί «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου».

Δείτε την ανάρτηση για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου: