Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4, 19:30) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και όλα δείχνουν ότι θα είναι κατάμεστο από κόσμο για τους πρωταθλητές Ελλάδας και τον Σάσα Βεζένκοφ.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση που υπήρχε για το ματς του Ολυμπιακού με τη Χάποελ στη Βουλγαρία, ήταν πως είχαν προπωληθεί την Τετάρτη (8/4) 11.000 εισιτήρια για το ματς με τους Ισραηλινούς, ωστόσο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ο κόσμος αναμένεται να είναι περισσότερος.

Οι ιθύνοντες του κλειστού ενημέρωσαν πως λόγω της αυξημένης ζήτησης άνοιξαν και το πάνω διάζωμα με το γήπεδο να αναμένεται να είναι κατάμεστο και τον Ολυμπιακό να είναι φιλοξενούμενος μονάχα στο τυπικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς ο κόσμος θα είναι με τους ερυθρόλευκους.

Ρεκόρ προσέλευσης για Ολυμπιακό και… Βεζένκοφ

Το κλειστό στην βουλγαρική πρωτεύουσα αναμένεται να είναι κατάμεστο τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον σούπερ σταρ των Πειραιωτών και κορυφαίο παίκτη της Βουλγαρίας.

Η «8888» Arena, όπως ονομάζεται το γήπεδο στη Σόφια, χωράει κάτι παραπάνω από 12.000 θεατές, άρα θα είναι κατάμεστη, ενώ θα «σπάσει» εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και το ρεκόρ προσέλευσης στη Σόφια που κατεγράφη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 8.800 θεατές.

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος με ρεκόρ 24-12 και το βράδυ της περασμένης Τρίτης (7/4) πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν, διαλύοντας με 102-88 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.