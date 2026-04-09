Τα χρέη της Φενέρμπαχτσε – Η «τρύπα» ξεπερνάει τα 588 εκατομμύρια

Ο Γιαγκίζ Σαμπουνκουόγλου με μια ανάρτηση στο «X» ανέφερε το ακριβές χρέος της Φενέρμπαχτσε το οποίο έχει σοκάρει τόσο τους Τούρκους, όσο και τον ευρωπαϊκό κόσμο, αλλά και την ίδια τη Euroleague και τις διοργανώσεις, όπου συμμετέχει σε όλα τα σπορ.

Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Φενέρ έχει δημιουργήσει ένα χρέος το οποίο αγγίζει τα 588 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Όλος ο σύλλογος της Φενέρμπαχτσε είναι… βουτηγμένος στα χρέη

Μάλιστα η μαύρη τρύπα, αφορά ολόκληρο τον σύλλογο, τις εγκαταστάσεις του και γενικότερα τα λειτουργικά του έξοδα, τα οποία λόγω κακοδιαχείρισης έχουν ξεφύγει από την πραγματικότητα και από τα λογικά πλαίσια.

Αξίζει να αναφερθεί πως σε όλο αυτό το χρέος προστέθηκε και η απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο τον περασμένο Αύγουστο, με την αποζημίωση του Πορτογάλου να φτάνει στα 15 εκατομμύρια ευρώ!