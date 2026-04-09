Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
09.04.2026 | 08:37
Τα χρέη της Φενέρμπαχτσε – Η «τρύπα» ξεπερνάει τα 588 εκατομμύρια
Euroleague 09 Απριλίου 2026, 10:27

Όπως δημοσίευσε έγκριτος Τούρκος ρεπόρτερ, η Φενέρ έχει χρέη που ξεπερνούν τα 588 εκατομμύρια ευρώ.

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες



Ο Γιαγκίζ Σαμπουνκουόγλου με μια ανάρτηση στο «X» ανέφερε το ακριβές χρέος της Φενέρμπαχτσε το οποίο έχει σοκάρει τόσο τους Τούρκους, όσο και τον ευρωπαϊκό κόσμο, αλλά και την ίδια τη Euroleague και τις διοργανώσεις, όπου συμμετέχει σε όλα τα σπορ.

Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Φενέρ έχει δημιουργήσει ένα χρέος το οποίο αγγίζει τα 588 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Όλος ο σύλλογος της Φενέρμπαχτσε είναι… βουτηγμένος στα χρέη

Μάλιστα η μαύρη τρύπα, αφορά ολόκληρο τον σύλλογο, τις εγκαταστάσεις του και γενικότερα τα λειτουργικά του έξοδα, τα οποία λόγω κακοδιαχείρισης έχουν ξεφύγει από την πραγματικότητα και από τα λογικά πλαίσια.

Αξίζει να αναφερθεί πως σε όλο αυτό το χρέος προστέθηκε και η απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο τον περασμένο Αύγουστο, με την αποζημίωση του Πορτογάλου να φτάνει στα 15 εκατομμύρια ευρώ!

Μέση Ανατολή: Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Conference League 09.04.26

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA

Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια
Euroleague 09.04.26

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν Μεγάλη Πέμπτη (9/4), απέναντι σε Χάποελ και Βαλένθια αντίστοιχα για την 37η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.

Μπαρτζώκας: «Ο Σάσα περιμένει με ανυπομονησία το παιχνίδι στη Σόφια» – Τι είπε για τον Ντόρσεϊ
Μπάσκετ 08.04.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Σόφια ενόψει του παιχνιδιού με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague και τόνισε πως άπαντες πρέπει να ξεχάσουν την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ. Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, καθώς όπως […]

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Άκης Στρατόπουλος
Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Euroleague 08.04.26

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού
Βολές 09.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Social Media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά – Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες
Το 2027 09.04.26

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
Πόλεμος Μ. Ανατολή 09.04.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Conference League 09.04.26

Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
«Απαγορεύεται» 09.04.26

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained
English edition 09.04.26

Labor authorities outline how employees working during the Easter holiday period are compensated, including wage increases, rest entitlements and restrictions on business operations across Holy Week and Easter Monday

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
Στο Ηράκλειο 09.04.26

Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Επιδότηση 09.04.26

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

