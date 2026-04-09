Τα σενάρια για να βρεθούν αντιμέτωποι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα playoffs της Euroleague

Πλέον η ολοκλήρωση της regular season είναι πάρα πολύ κοντά με μόλις δύο παιχνίδια να απομένουν για το τέλος. Ο Ολυμπιακός με τρομερή εμφάνιση διέλυσε με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, της πήρε τη διαφορά και έκανε μεγάλο βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης στη regular season της Euroleague.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός ήταν για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό επιβλητικός και σκόρπισε την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία με 79-93, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την είσοδό του στην εξάδα της βαθμολογίας.

Ενδεικτικό του πόσο ανταγωνιστική είναι η Λίγκα, είναι πως αυτή τη στιγμή μόλις 2 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην πρώτη εξάδα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια, την ώρα που 12 ομάδες παλεύουν για μια θέση στη 10άδα.

Με τα σενάρια να είναι «ανοιχτά» σε όλα τα επίπεδα, το ενδεχόμενο μιας… ελληνικής σειράς playoffs, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να παραμένει ανοιχτό, όμως πλέον δεν είναι και το πιο ορατό σενάριο.

Για να γίνει αυτό στα playoffs| της Euroleague θα πρέπει:

Ο Ολυμπιακός να χάσει από την Χάποελ Τελ Αβίβ και να νικήσει την Αρμάνι Μιλάνο.

2. Η Βαλένθια να κάνει το 2Χ2 κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ντουμπάι

3. Η Φενέρμπαχτσε να κάνει 1 νίκη στα δύο παιχνίδια που απομένουν με Ρεάλ Μαδρίτης και Βιλερμπάν

4. Ο Παναθηναϊκός να ηττηθεί από τη Βαλένθια και να κερδίσει την Αναντολού Εφές

5. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στη 2η θέση της κατάταξης, με τον Παναθηναϊκό να είναι έβδομος και εφόσον περάσει από το play-in, τότε οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στα πλέι οφ

Υπάρχει και ένα ακόμα σενάριο να να βρεθούν οι αιώνιοι αντιμέτωποι στα playoffs. Ο Ολυμπιακός να κάνει 0/2 απέναντι σε Χάποελ και Αρμάνι και ο Παναθηναϊκός ισάριθμες νίκες με Βαλένθια και Εφές. Με αυτό το σενάριο είτε οι ερυθρόλευκοι θα είναι 4οι και ο Παναθηναϊκός 5ος, εφόσον η Φενέρμπαχτσε κάνει το 2Χ2 στις τελευταίες δύο αγωνιστικές

-Είτε ο Ολυμπιακός θα είναι 3ος και ο Παναθηναϊκός 6ος, εφόσον η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίσει τη Φενέρ την 37η αγωνιστική και οι Μαδριλένοι είναι αυτοί που θα κάνουν το 2/2.