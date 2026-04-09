Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Το γκολ των Ισπανών που ακυρώθηκε (vid)

Μετά το 1-0 μόλις 2ο λεπτό, η Ράγιο Βαγιεκάνο σημείωσε και το δεύτερο τέρμα στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης στην Ισπανία για την πρώτη αναμέτρηση των «8» του Conference League. Ευτυχώς όμως για την ελληνική ομάδα, το τέρμα ακυρώθηκε.

Ο Παλαθόν εκτέλεσε κόρνερ, από το κεφάλι του Ρέλβας κι από τις κόντρες ο Λεζέν έπιασε τακουνάκι, με τη μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι και εν συνεχεία στα δίχτυα του Στρακοσα. Λίγο αργότερα όμως ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να κρίνει εάν επηρεάζει τη φάση ο εκτεθειμένος Ουνάι Λόπεθ (το οπτικό περίδο του τερματοφύλακα της ΑΕΚ) κάτι με το οποίο ο «άρχοντας του αγώνα» συμφώνησε κι έτσι το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Δείτε παρακάτω το ακυρωθέν τέρμα της Ράγιο