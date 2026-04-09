O Oλυμπιακός με ανάρτησής του στα social media, ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας και όχι μόνο πως οι αθλητές των υποδομών και συγκεκριμένα οι παίκτες των ομάδων Κ15 και Κ17 επισκέφθηκαν το νέο υπερσύγχρονο μουσείο των ερυθρόλευκων στο Καραϊσκάκη.

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη που θα τους δώσει έμπνευση και θα τους κάνει να συνεχίσουν να δουλεύουν για τα όνειρά τους με στόχο μία μέρα να γράψουν τη δική τους ιστορία, φορώντας τα ερυθρόλευκα.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την επίσκεψη στο Μουσείο

Είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους και να δουν από κοντά την ιστορία της ομάδας μαθαίνοντας το παρελθόν και αποκτώντας έμπνευση για το μέλλον.