Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Η Euroleague μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία όσον αφορά τη regular season με το… δράμα των play off να ακολουθεί. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μπροστά τους κρίσιμες αναμετρήσεις ο καθένας για τους δικούς του στόχους στην 37η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δυο τους πέτυχαν πάρα πολύ σημαντικές νίκες στην 36η στροφή της διοργάνωσης με τους ερυθρόλευκους να διαλύουν τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και τους πράσινους να κάνουν… πάρτι απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα.

Οι Πειραιώτες παίζουν στη Σόφια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19.30) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη «Roig Arena».

Το υπολογιστικό μοντέλο του «Figurei8ht» έβγαλε νέα ποσοστά σχετικά με την κατάταξη της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να έχει… σίγουρη παρουσία στην τετράδα, καθώς οι προβλέψεις τον δίνουν στο 100%. Πίσω του παρά τις συνεχόμενες ήττες ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 97% για το Top 4, ενώ ακολουθούν Βαλένθια και Ρεάλ με 79% και 53% αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός έχει και εκείνος τις δικές του πιθανότητες για τετράδα, αγγίζοντας το 26%.

Οι πράσινοι όσον αφορά την εξάδα έχουν 72% πιθανότητα να μπουν στην εξάδα, με το ματς απέναντι στις «νυχτερίδες» να είναι πολύ σημαντικό.

Αυτό που παρουσιάζει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι πως παρουσιάζει μία εκ των Μπαρτσελόνα και Ερυθρού Αστέρα εκτός της δεκάδας της διοργάνωσης!

Δείτε τις πιθανότητες για την κατάταξη της Euroleague