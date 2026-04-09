Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.
- Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
- Νέο μοντέλο ΑΙ καταφθάνει σε Facebook, Instagram και WhatsApp
- Παύλος Κουντουριώτης: Για το καλό της πατρίδος
- Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Η Euroleague μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία όσον αφορά τη regular season με το… δράμα των play off να ακολουθεί. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μπροστά τους κρίσιμες αναμετρήσεις ο καθένας για τους δικούς του στόχους στην 37η αγωνιστική της Euroleague.
Οι δυο τους πέτυχαν πάρα πολύ σημαντικές νίκες στην 36η στροφή της διοργάνωσης με τους ερυθρόλευκους να διαλύουν τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και τους πράσινους να κάνουν… πάρτι απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα.
Οι Πειραιώτες παίζουν στη Σόφια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19.30) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη «Roig Arena».
Το υπολογιστικό μοντέλο του «Figurei8ht» έβγαλε νέα ποσοστά σχετικά με την κατάταξη της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να έχει… σίγουρη παρουσία στην τετράδα, καθώς οι προβλέψεις τον δίνουν στο 100%. Πίσω του παρά τις συνεχόμενες ήττες ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 97% για το Top 4, ενώ ακολουθούν Βαλένθια και Ρεάλ με 79% και 53% αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός έχει και εκείνος τις δικές του πιθανότητες για τετράδα, αγγίζοντας το 26%.
Οι πράσινοι όσον αφορά την εξάδα έχουν 72% πιθανότητα να μπουν στην εξάδα, με το ματς απέναντι στις «νυχτερίδες» να είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό που παρουσιάζει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι πως παρουσιάζει μία εκ των Μπαρτσελόνα και Ερυθρού Αστέρα εκτός της δεκάδας της διοργάνωσης!
Δείτε τις πιθανότητες για την κατάταξη της Euroleague
EuroLeague playoff probabilities 📊 (after Round 36)
This is NOT the standings — it’s simulation‑based odds + xWins.
🟢 TOP‑4 — who takes the spots?
Olympiacos 100% ✅
Fenerbahçe 97%
Valencia 79%
Real Madrid 53%
⬇️ Can anyone below break in?
Hapoel TLV 39%
Panathinaikos 26%… pic.twitter.com/n2MvOmNG2X
— Figurei8ht (@Figurei8ht) April 9, 2026
- Euroleague και NBA εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής λίγκας
- Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
- Το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου (pic)
- Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
- O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
- Νέα σενάρια ανταλλαγής για Αντετοκούνμπο: Στο «κόλπο» και οι Σέλτικς (pic)
- Ολυμπιακός: Οι παίκτες της Ακαδημίας βρέθηκαν στο Μουσείο (pics, vid)
