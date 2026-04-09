sports betsson
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε μετά από 307 ημέρες με εντυπωσιακή τάπα στον Μίσιτς (vid)
Μπάσκετ 09 Απριλίου 2026, 20:55

Ο Μουσταφά Φαλ αγωνίζεται ξανά μετά από 10 μήνες απουσίας και δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία του, αφού «φιλοδώρησε» με ένα εντυπωσιακό μπλοκ τον Μίτσιτς!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μουστάφα Φαλ, η επιστροφή! Μετά από 307 ημέρες από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί, ο Γάλλος σέντερ αγωνίζεται ξανά με τα Ερυθρόλευκα στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και ήδη κατάφερε να προσφέρει θέαμα.

Στο πρώτο του ματς μετά από 10 μήνες λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ο Φαλ «κατέβασε τον γενικό» στον Βασίλιε Μίσιτς, καθώς έκανε μία εντυπωσιακή τάπα στον Σέρβο αστέρα, που επιχείρησε lay up.

Δείτε τη φάση

Ο Μουσταφά Φαλ εδώ και μερικές εβδομάδες προπονούνταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς να αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε αγωνιστεί. Αυτό έγινε στο αποψινό ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.

Ο Φαλ μπήκε στην αρχή της δεύτερης περιόδου στη θέση του Ντόντα Χολ, 7:46 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην «8888 Αρένα», με τον Γάλλο σέντερ, μάλιστα, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ να… σβήνει τα φώτα στον Βασίλιε Μίτσιτς με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακή η επιστροφή του Μουσταφά Φαλ, που μπήκε στην 12άδα μετά τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς και δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Headlines:
Ποντοπόρος
Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ισραήλ: Ο πόλεμος στον Λίβανο δεν θα σταματήσει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Stream sports
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Οι συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ περιμένουν πώς και πως για να δουν από κοντά τον Βούλγαρο διεθνή, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να ανοίγουν και το πάνω διάζωμα.

Σύνταξη
Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια
Euroleague 09.04.26

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν Μεγάλη Πέμπτη (9/4), απέναντι σε Χάποελ και Βαλένθια αντίστοιχα για την 37η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Σάσα περιμένει με ανυπομονησία το παιχνίδι στη Σόφια» – Τι είπε για τον Ντόρσεϊ
Μπάσκετ 08.04.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Σόφια ενόψει του παιχνιδιού με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague και τόνισε πως άπαντες πρέπει να ξεχάσουν την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ. Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αλλά δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, καθώς όπως […]

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
Euroleague 08.04.26

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Euroleague 08.04.26

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Σύνταξη
Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;
Γεωγραφική θέση 09.04.26

Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Σύνταξη
Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης
Πολιτική 09.04.26

Επόμενο ραντεβού για τις υποκλοπές στο Εφετείο τον Δεκέμβριο. Έως τότε προβληματίζουν οι κινήσεις της Δικαιοσύνης για τους 9 εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός
Μπάσκετ 09.04.26

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μερσίν – Αθηναϊκός για τους τελικούς του EuroCup Women.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

Σύνταξη
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σύνταξη
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies