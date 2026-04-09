Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Ο Κάραγκερ δεν «μάσησε» τα λόγια του για τις μεταγραφές της Λίβερπουλ
09 Απριλίου 2026

Ο παλαίμαχος αρχηγός των «κόκκινων» δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόδοση των Βιρτς, Εκιτικέ και Ίσακ στο παιχνίδι με την Παρί

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λίβερπουλ πέρασε δύσκολη βραδιά στο Παρκ Ντε Πρενς καθώς η πρωταθλήτρια Αγγλίας δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρώτου προημιτελικού Champions League, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η εικόνα της αγγλικής ομάδας ήταν απογοητευτική και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος, ότι το 2-0 με το οποίο ηττήθηκε στην πόλη του φωτός, είναι ιδιαίτερα… τιμητικό για την Λίβερπουλ.

Τόσο κακή ήταν η απόδοση των φιλοξενούμενων και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι το πρόβλημα για την αγγλική ομάδα δεν ήταν μόνο ότι είχε ν’ αντιμετωπίσει έναν εκπληκτικό αντίπαλο.

Ήταν επίσης και η δική της αγωνιστική εικόνα, που σίγουρα απογοήτευσε τους οπαδούς των «κόκκινων».

Ενδεικτικά άλλωστε είναι τα «σκληρά» λόγια που χρησιμοποίησε ο παλαίμαχος αρχηγός της ομάδας του λιμανιού, Τζέιμι Κάραγκερ για να περιγράψει την απόδοση της Λίβερπουλ και ειδικά των μεταγραφών του περασμένου καλοκαιριού.

Ο πρώην διεθνής άσος της Λίβερπουλ δεν… χαρίστηκε σε Βιρτς, Εκιτικέ αλλά και τον Ίσακ αν και ο Σουηδός , εστιάζοντας κυρίως στον πρώτο, για την απόκτηση του οποίου οι «κόκκινοι» δαπάνησαν 116 εκατ. λίρες.

«Τα λέμε όλο τον χρόνο για την Λίβερπουλ και δεν είδαμε τίποτε διαφορετικό στο ματς με την Παρί. Μια από τα ίδια, με ότι αυτό συνεπάγεται για προπονητή και παίκτες.

Θέλω όμως να σταθώ στις μεταγραφές που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι καθώς η ομάδα πλήρωσε πολλά λεφτά για να πάρει παίκτες, που υποτίθεται θα την βοηθούσαν να ανέβει επίπεδο.

Είδα για παράδειγμα τον Βιρτς την στιγμή που έγινε αλλαγή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν ατσαλάκωτος και πεντακάθαρος».

Το ειρωνικό σχόλιο του Κάραγκερ προκάλεσε μάλιστα… νευρικό γέλιο στον Τιερί Ανρί, ο οποίος δεν πίστευε τα όσα άκουγε.

Ο Κάραγκερ αναρωτήθηκε για την απόδοση του Βιρτς λέγοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αγωνιστική εικόνα του Γερμανού μέσου, από την στιγμή που οι «κόκκινοι» δαπάνησαν σχεδόν 135 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο ίδιος ο Βιρτς τόνισε πως αισθάνεται καλά από πλευράς φυσικής κατάστασης και πως θα καταφέρει ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν από τους οπαδούς της Λίβερπουλ, αλλά η «σκληρή» αλήθεια είναι ότι η πρώτη του χρονιά στο Άνφιλντ εξελίσσεται σε εφιάλτη.

Κι όσο για τον Άρνε Σλοτ; Ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ αρκέστηκε να δηλώσει μετά το τέλος του αγώνα με την Παρί, ότι η ομάδα του ήταν τυχερή που ηττήθηκε με αυτό το σκορ.

«Δεν παίξαμε καλά και η αντίπαλος μας θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ» επισήμανε ο Σλοτ, που σίγουρα θ’ αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο αγγλικός Τύπος θεωρεί δεδομένη την συμφωνία του αγγλικού συλλόγου με τον Τσάμπι Αλόνσο (ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στους «κόκκινους» και ο πρώην τεχνικός της Λεβερκούζεν και της Ρεάλ Μαδρίτης, θα διαδεχθεί τον Ολλανδό στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας.

