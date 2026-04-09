Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν από τη Χάποελ: Νοκ-άουτ και ο Νιλικίνα
Ακόμα ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν από το ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς νοκ άουτ με στομαχικές ενοχλήσεις τέθηκε και ο Φρανκ Νιλικίνα!
- Τι ώρα αναμένεται το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με ειδικές πτήσεις η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα
- Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα
- Μαρούσι: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που μαχαίρωσε ανήλικο
- Γιορτή σήμερα 9 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια της Βουλγαρίας για την 37η αγωνιστική της Euroleague, ψάχνοντας τη νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρώτη στην κανονική διάρκεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη. Τα προβλήματα πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν στους «ερυθρόλευκους» αφού στους απόντες έρχεται να προστεθεί και ένας ακόμα. Ο λόγος για τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βρεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα αφού ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και προτιμήθηκε να μείνει εκτός.
Ποιοι άλλοι είναι εκτός πλην του Νιλικίνα
Θυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Μόντε Μόρις που έμεινε στην Αθήνα λόγω ενός μυϊκού σπασμού στη μέση, έτσι οι Πειραιώτες θα παραταχθούν έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο πόιντ γκαρντ, τον Τόμας Γουόκαπ και τον Κόρι Τζόσεφ που πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός έμειναν επίσης ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Εβάν Φουρνιέ που είχε ταλαιπωρηθεί από στομαχικές διαταραχές τις τελευταίες μέρες, αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης για λόγους τακτικής.
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και ΜακΚίσικ.
- Ολυμπιακός: Οι παίκτες της Ακαδημίας βρέθηκαν στο Μουσείο (pics, vid)
- Προπονητής στην Τσεχία φωτογράφιζε παίκτριες, καταδικάστηκε, όμως συνέχισε να δουλεύει!
- Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν από τη Χάποελ: Νοκ-άουτ και ο Νιλικίνα
- «Ξέσπασε» φωτιά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ρίο – Καταστράφηκε μεγάλο μέρος της οροφής (vids)
- Σοκ: Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές της Ερυθραίας! (pic)
- Γιατί οι διαστάσεις του Βαγιέκας θα είναι μικρότερες στο ματς με την ΑΕΚ
- Τα χρέη της Φενέρμπαχτσε – Η «τρύπα» ξεπερνάει τα 588 εκατομμύρια
- Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις