Μια βραδιά γεμάτη καλά νέα στην Σόφια

«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό» φώναζαν οι 10.000 και πλέον οπαδοί του Ολυμπιακού στην Σόφια, με το που ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Χάποελ Τελ Αβίβ, ενθουσιασμένοι από τη νίκη της ομάδας τους και το ωραίο μπάσκετ που έπαιξε.

Η ομάδα του Πειραιά είναι πρώτη και καλύτερη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας και τα νέα ήταν πολύ καλά για τους πρωταθλητές Ελλάδας στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Τόσο καλά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πολλούς λόγους για να χαμογελά, βλέποντας τους παίκτες του να συνεχίζουν σε ξέφρενους ρυθμούς, δυο μέρες μετά την μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

1.Ξεκινάμε από την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, καθώς ο Γάλλος σέντερ έπαιξε μετά από 307 μέρες. Είχε τραυματιστεί τον περασμένο Ιούνιο και τώρα έκανε το μεγάλο come back, με μια εμφάνιση μάλιστα που αποδεικνύει ότι ο «πύργος» των πειραιωτών επέστρεψε και είναι και σε καλή κατάσταση.

Ο Φαλ ήταν ξανά «κολώνα» του Ολυμπιακού στην επίθεση της ομάδας του λιμανιού, έχοντας μάλιστα άριστες συνεργασίες με τον Πίτερς, δίνοντας μάλιστα και τέσσερις ασίστ. Τέλος πρόσθεσε στην στατιστική του και δύο τάπες.

2.Ο Τζόσεφ βοήθησε σημαντικά την ομάδα του Πειραιά στο σημερινό παιχνίδι και δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον άφησε στο παρκέ για 21 σχεδόν λεπτά, με τον Αμερικανό γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να έχει δέκα πόντους, τρεις ασίστ και κανένα λάθος.

Η απόδοση λοιπόν του Τζόσεφ ήταν ένα στοιχείο που σίγουρα ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδος.

3.Πάμε και στον φανταστικό (και στην Σόφια) Τάιλερ Ντόρσεϊ καθώς ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε και στο παιχνίδι με την Χάποελ απίστευτα πράγματα. Ο ομογενής άσος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 23 πόντους, επιβεβαιώνοντας πως είναι από τους ηγέτες των «ερυθρόλευκων» καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν, κάνοντας μεγάλα παιχνίδια.

4. Τελειώνοντας θα πρέπει να σταθούμε και στον Άλεκ Πίτερς, με τον Αμερικανό φόργουορντ να κάνει ένα μεστό παιχνίδι, πετυχαίνοντας 11 πόντους ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε και πέντε ριμπάουντ και μία ασίστ.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο «καθρέφτης» της στατιστικής δείχνει και πως χειρίζεται την ομάδα του ο Μπαρτζώκας στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, λίγο πριν από τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας. Έντεκα παίκτες είχε στην διάθεσή του ο Έλληνας προπονητής, οι δέκα είχαν διψήφιο χρόνο συμμετοχής κι αυτό λέει πολλά.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού θέλει να έχει σε εγρήγορση όλους τους παίκτες του και ο τρόπος με τον οποίο δίνει χρόνο σε όλους τους παίκτες, αυτό ακριβώς τον σκοπό έχει. Να είναι όλοι οι «ερυθρόλευκοι» σ’ ετοιμότητα, γιατί προφανέστατα όλοι θα χρειαστεί να βοηθήσουν στα μεγάλα παιχνίδια που ακολουθούν.

Κι επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την αναμέτρηση απέναντι στην Χάποελ, έλειπαν Φουρνιέ, Τζόουνς, Μόρις, Λαρεντζάκης και Νιλικίνα. Η νίκη λοιπόν που πέτυχε ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική, αν αναλογιστεί κάποιος και τις απουσίες.