Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Η γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού έκανε μια σπουδαία προσπάθεια στην Τουρκία, απέναντι στη Μερσίν, όμως παρά τη νίκη της με 77-75 δεν κατάφερε να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2010 (στις 8/4 συγκεκριμένα), όταν είχε κατακτήσει το EuroCup Γυναικών. Κι αυτό καθώς παρά το γεγονός ότι ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης μπροστά στο σκορ, δεν μπόρεσε να καλύψει την ήττα των 5 πόντων (85-80) από το παιχνίδι της Αθήνας.

Στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού η ελληνική ομάδα είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, όμως το σουτ τριών πόντων της Ντάιαμοντ Μίλερ ήταν άστοχο… Έτσι Μερσίν πανηγύρισε το πρώτο Ευρωπαϊκό της τρόπαιο.

Οι παίκτριες του Εκρέμ Μεμνούν ξεκίνησαν καλύτερα τη δεύτερη περίοδο, με πρωταγωνίστριες τις Μπερκ και Άλεν για ένα σερί 8-0, που τις έφερε μπροστά με 26-20 στα πρώτα τρία λεπτά. Η συμβολή της Τσινέκε από τον πάγκο άλλαξε ξανά τα δεδομένα, φέρνοντας την ανατροπή για τον Αθηναϊκό, με την Ανίγκουε να συνεχίζει να τελειώνει φάσεις και τις Παρκς-Πρινς να τελειώνουν το ημίχρονο στο +5 για την ομάδα τους, ισοφαρίζοντας δηλαδή τη διαφορά του πρώτου αγώνα (38-43).

Οι… περισσότερες παίκτριες του Αθηναϊκού, καθώς και η Τάντιτς μπήκε στην «εξίσωση», επικρατούσαν της Άλεν στην άλλη πλευρά στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου και οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου παρέμεναν σταθερά στο «τιμόνι» με σκορ πρόκρισης (51-57). Οι Γιουσκάιτε και Ιαγκούποβα, ωστόσο, δεν άφησαν την κατάσταση να ξεφύγει κι ένα τρίποντο της Βανλού ισοφάρισε το παιχνίδι στο 61-61.

Η τουρκική ομάδα έμοιαζε να παίρνει τα ηνία στην τελευταία περίοδο, ξανά με τις Άλεν και Μπερκ να τραβούν «κουπί», δίνοντας προβάδισμα με 69-66 στο 36ο λεπτό, όμως μέσα σε ενάμιση λεπτό ένα σερί 0-6 με «υπογραφή» στο τέλος από την Παρκς, έβαλε μπροστά με 69-72 τον Αθηναϊκό. Η ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, η Μερσίν με τις Ιαγκούποβα και Άλεν ισοφάρισε τον αγώνα στο τελευταίο λεπτό (74-74), αλλά η Πρινς κέρδισε τρεις βολές στα 10.4″ για την εκπνοή, ευστοχώντας στις δύο και χάνοντας επίτηδες στην τρίτη, για να έρθει το επιθετικό ριμπάουντ και το φάουλ στην Τάντιτς, που έβαλε τη δεύτερη για το 74-77 στα 6.3″.

Η Μπερκ κέρδισε φάουλ στα 5.8″, ευστόχησε στην πρώτη και αστόχησε στη δεύτερη, όμως η Μίλερ έχασε το τρίποντο της ισοφάρισης της διαφοράς, με τη Μερσίν να αναδεικνύεται Κυπελλούχος Ευρώπης (75-77).

Διαιτητές: Μεντόζα, Βελίκοφ, Πρπα

Δεκάλεπτα: 18-20, 38-43, 61-61, 75-77

Μερσίν (Μεμνούν): Ακμπάς, Ακτάς, Γιουσκάιτε 8, Σβεντοράιτε 10, Άλεν 20, Μπερκ 17 (2), Τοπούζ 2, Βανλού 8 (2), Ιαγκούποβα 10

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 2, Τσινέκε 14 (2), Ουίντερμπερν 9 (1), Παυλοπούλου 2, Μίλερ, Τάντιτς 4, Πρινς 18 (1), Παρκς 12 (2), Ανίγκουε 14, Χρίστοβα 2

