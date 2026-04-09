«Ξέσπασε» φωτιά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ρίο – Καταστράφηκε μεγάλο μέρος της οροφής (vids)

Φωτιά ξέσπασε σε Ολυμπιακό Στάδιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία και καταστράφηκε μεγάλο μέρος της οροφής του ολυμπιακού ποδηλατοδρομίου.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη κάτω από ποιες συνθήκες ξέσπασε η πυρκαγιά, για την κατάσβεση της οποίας χρειάστηκαν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 20 οχήματα και 80 πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο και κατάφεραν να μην επιτρέψουν στη φωτιά να κάψει όλη την οροφή του σταδίου.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή κανενός, ενώ επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε σημαντική ζημία στο Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας το οποίο στεγάζεται στο στάδιο.

Ο δήμαρχος του Ρίο διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία ζημιά-καταστροφή σε κάποιο έκθεμα.