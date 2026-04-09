Καρέτσας και Τζόλης μεταξύ των ακριβότερων παικτών σε Ολλανδία και Βέλγιο

Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης εξακολουθούν κάνει αισθητή την παρουσία τους σε Γκενκ και Κλαμπ Μπριζ αντίστοιχα και ο συνδυασμός των ποδοσφαιρικών ικανοτήτων τους με το νεαρό της ηλικίας τους έχει… εκτοξεύσει την χρηματιστηριακή τους αξία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νέα ανάλυση του CIES Football Observatory, o 18χρονος μεσοπιθετικός και ο 24χρονος αριστερός εξτρέμ φιγουράρουν στην πρώτη πεντάδα ποδοσφαιριστών σε Βέλγιο και Ολλανδία με βάση της εκτιμώμενης τιμής τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Οι δύο παίκτες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα ο Καρέτσας είναι 4ος στην λίστα με τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές σε Ολλανδία και Βέλγιο με την αξία του να τιμάται στα 45,8 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις μία θέση παρακάτω βρίσκεται ο συμπαίκτης του στην Εθνική Χρήστος Τζόλης με αξία 43,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στην πρώτη θέση συναντάμε τον Μίκα Γκοντς της Άξιαξ με χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται στα 58 εκατομμύρια.

