sports betsson
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Ήττα στα… σημεία για την Εθνική (vid)
Άλλα Αθλήματα 09 Απριλίου 2026

Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Ήττα στα… σημεία για την Εθνική (vid)

Η Ιταλία «λύγισε» την Ελλάδα (16-14), σε ένα ματς που η γαλανόλευκη «πάλεψε» μέχρι τέλους, αλλά η ήττα κρίθηκε στα σημεία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η Ιταλία επικράτησε της Ελλάδας με 16-14, στον πρώτο αγώνα για τις θέσεις 1-4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πόλο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, «πλήρωσε» τα λάθη του στα τελευταία τέσσερα λεπτά και μοιραία γνώρισε την ήττα από τη «σκουάντρα ατζούρα».

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30) και την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Αυστραλίας, προκρίνονται ακόμη οι πρώτες πέντε ομάδες της Division 1 (Αλεξανδρούπολη) και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα.

Με το προβάδισμα η Ελλάδα στο ημίχρονο (10-9)

Ο Νικολαΐδης με δύο προσωπικά του τέρματα, έβαλε μπροστά την Ελλάδα για το 2-1. Ωστόσο, οι Ιταλοί ισοφάρισαν γρήγορα με τον Γκράτα για το 2-2. Ακολούθησε ακόμη μία ισοπαλία για το 3-3 και στη συνέχεια, η «σκουάντρα ατζούρα» πάτησε γκάζι, «έτρεξε» σερί 4-1 και προηγήθηκε με 6-4 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ελλάδα διόρθωσε τα κακώς κείμενα, βρήκε λύσεις στην επίθεση και προσπέρασε την Ιταλία. Συγκεκριμένα, ο Νικολαΐδης μείωσε αρχικά σε 6-5 και στη συνέχεια, ισοφάρισε με ένα γυριστό γκολ για το 6-6.

Ακολούθησε το γκολ του Καλογερόπουλου, ο οποίος έβαλε ξανά μπροστά τη γαλανόλευκη (7-6) και με δύο κερδισμένα πέναλτι η Ελλάδα διεύρυνε το προβάδισμα της για το 9-6.

Κατόπιν οι Ιταλοί προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση της Ελλάδας και μείωσαν στο σκορ, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με προβάδισμα το 10-9 υπέρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ανατροπή και νίκη για την Ιταλία

Αν και η «σκουάντρα ατζούρα» ισοφάρισε προσωρινά στο τρίτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα μετέπειτα κατάφερε να έχει και πάλι τα ηνία στο προβάδισμα. Αργυρόπουλος και Γαρδίκας «έγραψαν» το 10-12, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τζωρτζάτος που έκανε σπουδαίες αποκρούσεις, υπερασπίζοντας την εστία της γαλανόλευκης.

Το τρίτο οκτάλεπτο έληξε με την Ελλάδα να βρίσκεται μπροστά στο σκορ (12-11), με τον Αργυρόπουλο να χάνει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα, καθώς εκτέλεσε άστοχα σε κερδισμένο πέναλτι.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο όμως, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμά του, καθώς η Ιταλία πέρασε μπροστά στον παίκτη παραπάνω (13-12) και στη συνέχεια, με ακόμη δύο γκολ «κλείδωσε» τη νίκη 58 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με το τελικό 16-14.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτσαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

1.Ιταλία 3
2.Ισπανία 0*
3.Ουγγαρία 0*
4.Ελλάδα 0
* Ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14
9/4 19:45 Ουγγαρία – Ισπανία

2η αγωνιστική

11/4 17:30 Ουγγαρία – Ελλάδα
11/4 19:45 Ιταλία – Ισπανία

3η αγωνιστική

12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα
12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία

Headlines:
Ποντοπόρος
Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει συνομιλίες με Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει συνομιλίες με Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός

Ο Ευαγγέλου ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Οι 15 διαιτητές, οι 11 VAR που επιλέχθηκαν από την Ευρώπη. Παρών ο Μαρτσίνιακ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)

Η πόλη του Χιούστον όρισε την 7η Απριλίου ως την ημέρα του ποδοσφαίρου και μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν και ο παλαίμαχος άσος του Άρη Βασίλης Ψηφίδης, ο οποίος κατέκτησε του Κύπελλο το 1970.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου

Οι συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ περιμένουν πώς και πως για να δουν από κοντά τον Βούλγαρο διεθνή, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να ανοίγουν και το πάνω διάζωμα.

Σύνταξη
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies