Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Ήττα στα… σημεία για την Εθνική (vid)

Η Ιταλία επικράτησε της Ελλάδας με 16-14, στον πρώτο αγώνα για τις θέσεις 1-4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πόλο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, «πλήρωσε» τα λάθη του στα τελευταία τέσσερα λεπτά και μοιραία γνώρισε την ήττα από τη «σκουάντρα ατζούρα».

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30) και την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Αυστραλίας, προκρίνονται ακόμη οι πρώτες πέντε ομάδες της Division 1 (Αλεξανδρούπολη) και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα.

Με το προβάδισμα η Ελλάδα στο ημίχρονο (10-9)

Ο Νικολαΐδης με δύο προσωπικά του τέρματα, έβαλε μπροστά την Ελλάδα για το 2-1. Ωστόσο, οι Ιταλοί ισοφάρισαν γρήγορα με τον Γκράτα για το 2-2. Ακολούθησε ακόμη μία ισοπαλία για το 3-3 και στη συνέχεια, η «σκουάντρα ατζούρα» πάτησε γκάζι, «έτρεξε» σερί 4-1 και προηγήθηκε με 6-4 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ελλάδα διόρθωσε τα κακώς κείμενα, βρήκε λύσεις στην επίθεση και προσπέρασε την Ιταλία. Συγκεκριμένα, ο Νικολαΐδης μείωσε αρχικά σε 6-5 και στη συνέχεια, ισοφάρισε με ένα γυριστό γκολ για το 6-6.

Ακολούθησε το γκολ του Καλογερόπουλου, ο οποίος έβαλε ξανά μπροστά τη γαλανόλευκη (7-6) και με δύο κερδισμένα πέναλτι η Ελλάδα διεύρυνε το προβάδισμα της για το 9-6.

Κατόπιν οι Ιταλοί προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση της Ελλάδας και μείωσαν στο σκορ, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με προβάδισμα το 10-9 υπέρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ανατροπή και νίκη για την Ιταλία

Αν και η «σκουάντρα ατζούρα» ισοφάρισε προσωρινά στο τρίτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα μετέπειτα κατάφερε να έχει και πάλι τα ηνία στο προβάδισμα. Αργυρόπουλος και Γαρδίκας «έγραψαν» το 10-12, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τζωρτζάτος που έκανε σπουδαίες αποκρούσεις, υπερασπίζοντας την εστία της γαλανόλευκης.

Το τρίτο οκτάλεπτο έληξε με την Ελλάδα να βρίσκεται μπροστά στο σκορ (12-11), με τον Αργυρόπουλο να χάνει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα, καθώς εκτέλεσε άστοχα σε κερδισμένο πέναλτι.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο όμως, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμά του, καθώς η Ιταλία πέρασε μπροστά στον παίκτη παραπάνω (13-12) και στη συνέχεια, με ακόμη δύο γκολ «κλείδωσε» τη νίκη 58 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με το τελικό 16-14.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτσαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

1.Ιταλία 3

2.Ισπανία 0*

3.Ουγγαρία 0*

4.Ελλάδα 0

* Ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14

9/4 19:45 Ουγγαρία – Ισπανία

2η αγωνιστική

11/4 17:30 Ουγγαρία – Ελλάδα

11/4 19:45 Ιταλία – Ισπανία

3η αγωνιστική

12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα

12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία