Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός, έμπλεξε ο Παναθηναϊκός - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σόφια επικρατώντας με σκορ 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ και «κλείδωσε» οριστικά το πλεονέκτημα έδρας στα play offs, ενώ σφιχταγκάλιασε τη δεύτερη σερί πρωτιά σε regular season Euroleague.
Στο 25-12 οι Πειραιώτες, ακολουθεί η Βαλένθια με 24-13 που είναι η μόνη που ελπίζει για την κορυφή. Η Χάποελ έπεσε στο 22-14.
Ήττα για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία από τις «νυχτερίδες» με το «βαρύ» 102-84, έβδομη θέση και 21-16, με την κατάσταση για την εξάδα να μπλέκει. Τελευταία αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο και (16/4, 21:15) και Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:15).
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε στην Πόλη την Φενερμπαχτσέ με 74-69, η Μπάγερν στο Μιλάνο την Αρμάνι με 94-84 και η Παρί την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 113-80.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30
Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής:
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30
