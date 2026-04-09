Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σόφια επικρατώντας με σκορ 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ και «κλείδωσε» οριστικά το πλεονέκτημα έδρας στα play offs, ενώ σφιχταγκάλιασε τη δεύτερη σερί πρωτιά σε regular season Euroleague.

Στο 25-12 οι Πειραιώτες, ακολουθεί η Βαλένθια με 24-13 που είναι η μόνη που ελπίζει για την κορυφή. Η Χάποελ έπεσε στο 22-14.

Ήττα για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία από τις «νυχτερίδες» με το «βαρύ» 102-84, έβδομη θέση και 21-16, με την κατάσταση για την εξάδα να μπλέκει. Τελευταία αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο και (16/4, 21:15) και Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:15).

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε στην Πόλη την Φενερμπαχτσέ με 74-69, η Μπάγερν στο Μιλάνο την Αρμάνι με 94-84 και η Παρί την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 113-80.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής:

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30