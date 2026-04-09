Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.
Έτοιμη να… τινάξει τη μπάνκα στον αέρα φέρεται είναι η Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να αποκτήσει τον Μίκαελ Ολίσε από τη Μπάγερν Μονάχου.
Το συμβόλαιο του Γάλλου διεθνούς εξτρέμ με τους Βαυαρούς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο η «βασίλισσα» δεν πρόκειται να περιμένει τη λήξη του ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της.
Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Κρίστιαν Φλακ, οι Μαδριλένοι είναι έτοιμοι να βάλουν «βαθιά το χέρι στην τσέπη» για να πείσουν την νυν αντίπαλό τους στα προημιτελικά του Champions League να πει το «ναι» για την παραχώρηση του Ολίσε.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω δημοσίευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πρόθεση να προσφέρει το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα του Μονάχου προκειμένου να αποσπάσει το «ΝΑΙ» για τον 24χρονο γεννημένο στην Αγγλία ποδοσφαιριστή.
Φέτος ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της Κρίσταλ Πάλας έχει πραγματοποιήσει μια πολύ γεμάτη σεζόν με τη Μπάγερν, μετρώντας 41 συμμετοχές με 16 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Πλέον το θέμα είναι ποια θα είναι αντίδραση των Βαυαρών και αν όντως σκοπεύουν να παραχωρήσουν έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες τους για τα επόμενα αρκετά χρόνια…
✅Real Madrid likely to intensify efforts to sign Michael Olise https://t.co/MrxfaOolNp
— Christian Falk (@cfbayern) April 9, 2026
- Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
