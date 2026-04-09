Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας» για τα προημιτελικά του Europa Conference League

Η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία της, καθώς κοντράρεται στο «Βαγιέκας» με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (19:45, CosmoteSport 2, ANT1) στην πρώτη μάχη των δύο ομάδων στη φάση των προημιτελικών του Conference League.

Η Ένωση επιστρέφει στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 28 χρόνια και συγκεκριμένα τη σεζόν 1997/98 όπου είχε αποκλειστεί στο Κύπελλο Κυπελλούχων από τη Λοκομοτίβ Μόσχας και φέτος στοχεύει να προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Θυμίζουμε ότι η κορυφαία επιτυχία των «κιτρινόμαυρων» στα ευρωπαϊκά κύπελλα είναι η παρουσία στους «4» του Κυπέλλου UEFA, φτάνοντας μια ανάσα από τον τελικό όπου τελικά η Γιουβέντους είχε καταφέρει να προκριθεί.

Η Ένωση προέρχεται από το διπλό στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό ξέφυγε στην κορυφή στο +5. Η ΑΕΚ βρίσκεται από την Τρίτη (07/04) στη Μαδρίτη, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει διαβάσει πολύ καλά τον αντίπαλό του, ενώ πέντε παίκτες βρίσκονται στο όριο των καρτών: συγκεκριμένα αυτοί είναι οι Ρότα, Γιόβιτς, Βίντα, Μάνταλος και Μάριν που αν δουν την κίτρινη κάρτα θα χάσουν τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα της Ένωσης, υπάρχουν ανοιχτές δύο θέσεις. Η μια αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας και το εάν θα διατηρηθεί ο Πενράις που τα πήγε εξαιρετικά με τον Ολυμπιακό ή αν θα επανέλθει ο Πήλιος που απουσίαζε από το Καραϊσκάκη λόγω καρτών. Το δεύτερο ερωτηματικό, είναι αν κρατήσει ο Νίκολιτς τον Περέιρα στην μεσοεπιθετική γραμμή ή θα προτιμήσει να βάλει τον Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα, ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, ο Ρότα δεξιά, οι Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, ο Κοϊτά στο ένα φτερό και οι Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Η ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ προέρχεται από νίκη στη La Liga με το εντός έδρας 1-0 επί της Έλτσε χάρη στο γκολ του Ντέκα και έτσι με αυτούς τους τρεις βαθμούς ανέβηκε στη 13η θέση με 35 βαθμούς

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ:

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάλια – Ράτσιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία – Σις, Παλαθόν, Λόπεθ – Ντε Φρούτος, Γκαρθία, Αλεμάο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Πένραις) – Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (Περέιρα) – Βάργκα, Γιόβιτς.

Στις 22:00 θα διεξαχθούν τα τρία παιχνίδια των υπόλοιπων ζευγαριών, με τη Μάιντς να υποδέχεται το Στρασβούργο και θυμίζουμε πως ο νικητής του εν λόγω ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ένωση στα ημιτελικά, εφόσον εκείνη αποκλείσει την ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, η Κρίσταλ Πάλας μονομαχεί στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου με τη Φιορεντίνα, ενώ η Σαχτάρ Ντονέτσκ αντιμετωπίζει στην Πολωνία, ούσα γηπεδούχα, την Άλκμααρ.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Conference League:

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ (19:45)

Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα (22:00)

Μάιντς-Στρασβούργο (22:00)

Σαχτάρ Ντονέτσκ-Άλκμααρ (22:00)