Γκολ και highlights από όλα τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του Champions League (vid)

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/4) με τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, η πρώτη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Συγκεκριμένα η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε με 2-0 μέσα στο «Καμπ Νου» τη Μπαρτσελόνα, ενώ με το ίδιο σκορ (2-0) νίκησε και η Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ στο Παρίσι.

Στον ισπανικό «εμφύλιο» η Ατλέτικο εκμεταλλεύθηκε την αποβολή του Κουμπαρσί στο 44′ κι ένα λεπτό μετά έπαιρνε το προβάδισμα (0-1) χάρη σε… άπιαστη εκτέλεση φάουλ του Άλβαρεζ. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι Καταλανοί είχαν σε μεγάλα διαστήματα της μπάλα στα πόδια τους, όμως είτε 11 εναντίον 11 είτε με παίκτη λιγότερο απόψε δεν μπορούσαν να σκοράρουν με… τίποτα.

Έτσι ο «νόμος του ποδοσφαίρου» ίσχυσε για μία ακόμη φορά, με την Ατλέτικο να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 70ο λεπτό με το Σόρλοθ.

Στο Παρίσι η εμφάνιση της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Λίβερπουλ ήταν πολύ καλή και θα μπορούσε να της είχε αποφέρει νίκη μεγαλύτερη του 2-0, απέναντι στους απογοητευτικούς «κόκκινους». Σκόρερ για τους Παριζιάνους οι Ντουέ μόλις στο 11” και Κβαρατσκέλια στο 65ο λεπτό με ένα εξαιρετικό γκολ, δείγμα της κλάσης του.



Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Πρώτος Αγώνας – 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2

Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1

Πρώτος Αγώνας – 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2

Ρεβάνς – 14 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεβάνς – 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

22:00 Μπάγερν – Ρεάλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μπάγερν

Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης