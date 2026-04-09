Γιατί οι διαστάσεις του Βαγιέκας θα είναι μικρότερες στο ματς με την ΑΕΚ
Η Ράγιο Βαγιεκάνο υποδέχεται την ΑΕΚ με την έδρα της να έχει μικρότερες διαστάσεις σε σχέση με τα ματς του πρωταθλήματος.
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
- Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα
- Αδιανόητος καβγάς πάνω από φέρετρο - Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλαιγαν τον ίδιο άντρα
- Γιορτή σήμερα 9 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν
Η ΑΕΚ δίνει μία κρίσιμη μάχη στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, με τις συνθήκες ωστόσο να είναι λίγο διαφορετικές για την Ένωση.
Οι διαστάσεις του «Βαγιέκας», το οποίο φημίζεται για την ιδιαιτερότητά του, καθώς οι εξέδρες βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, θα είναι κάπως διαφοροποιημένες στο ματς με την ΑΕΚ.
Η απόσταση της εξέδρας δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, που είναι αυστηρότεροι για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Έτσι, η Ράγιο υποχρεώθηκε να προσαρμόσει το πλάτος του γηπέδου της. Στους αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος το πλάτος φτάνει τα 66,6 μέτρα, ωστόσο για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μειώνεται στα 64 μέτρα.
Αυτό συνεπάγετα πως οι πλάγιες γραμμές του γηπέδου, μετακινούνται περίπου 1,3 μέτρα προς τα μέσα από κάθε πλευρά, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη απόσταση ασφαλείας που χρειάζεται για να διεξαχθεί το παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες της UEFA.
Δείτε τον λόγο που οι διαστάσεις στο «Βαγιέκας» θα είναι μικρότερες για το ματς με την ΑΕΚ
😯 El campo de Vallecas será más grande en LaLiga que en Europa pic.twitter.com/KNQYMHn79m
— MARCA (@marca) October 26, 2025
- Σοκ: Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές της Ερυθραίας! (pic)
- Γιατί οι διαστάσεις του Βαγιέκας θα είναι μικρότερες στο ματς με την ΑΕΚ
- Τα χρέη της Φενέρμπαχτσε – Η «τρύπα» ξεπερνάει τα 588 εκατομμύρια
- Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
- Τα σενάρια για να βρεθούν αντιμέτωποι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα playoffs της Euroleague
- Ξεκάθαρος ο Σλοτ για την ήττα από την Παρί: «Ήμασταν τυχεροί που χάσαμε μόνο με 2-0»
- Η μεγάλη επιστροφή του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μετά από 10 μήνες
- Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας» για τα προημιτελικά του Europa Conference League
