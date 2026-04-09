sports betsson
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το μήνυμα του Γιαμάλ στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα
On Field 09 Απριλίου 2026, 20:10

Το μήνυμα του Γιαμάλ στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Ο σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» τόνισε πως η πρόκριση δεν έχει κριθεί και ότι η Μπάρτσα θα τα δώσει όλα στην έδρα της Ατλέτικο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Spotlight

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε το τέλειο «ριφιφί» στην έδρα της Μπαρτσελόνα, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» πήραν τεράστια νίκη με 2-0, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Champions League.

Οι Μαδριλένοι αιφνιδίασαν τους Καταλανούς, πήραν το «διπλό» κι έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην ημιτελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Μπάρτσα είναι ικανή για όλα κι αυτό ακριβώς ήταν το νόημα του μηνύματος που έστειλε ο Λαμίν Γιαμάλ, στους οπαδούς της ομάδας του.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα ανέβασε μια δήλωση στον λογαριασμό του στο Instagram, μια δήλωση που είχε την μορφή υπόσχεσης στους φίλους της Μπάρτσα, για την «μάχη» που θα γίνει στο Μετροπολιτάνο.

«Η πρόκριση δεν έχει κριθεί, υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να κάνουμε την ανατροπή και να συνεχίσουμε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε όλοι μαζί για την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 18χρονος ακραίος επιθετικός της Μπαρτσελόνα.

Θα πρέπει πάντως εδώ να επισημάνουμε τις έντονες διαμαρτυρίες της διοίκησης των Καταλανών για την διαιτησία στον χθεσινό αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» δεν έκρυβαν την οργή τους για την διαιτησία του Ρουμάνου Ίστβαν Κόβατς και μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης στην Βαρκελώνη ανέφεραν, ότι η Μπαρτσελόνα έκανε επίσημη καταγγελία στην UEFA για την διαιτησία της χθεσινής αναμέτρησης.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι μετά την χθεσινή νίκη της Ατλέτικο, η αποστολή των Καταλανών γίνεται κάτι παραπάνω από δύσκολη αλλά σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτη.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου, η ομάδα της Βαρκελώνης αντιμετώπισε την Ατλέτικο στο Μετροπολιτάνο για το πρωτάθλημα και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1.

Είναι όμως προφανές πως τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά στην ρεβάνς για το Champions League, καθώς τώρα θα κριθεί η πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Γιαμάλ δηλώνει αποφασισμένος με την δήλωση που ανέβασε στα social media αλλά δεν φτάνει μόνο η αποφασιστικότητα του νεαρού άσου για να κάνει την ανατροπή η Μπάρτσα κι αυτό το ξέρουν καλά ο Φλικ και οι παίκτες του.

Είναι ξεκάθαρο επίσης πως και παίκτες της Ατλέτικο ξέρουν καλά πως η «δουλειά» δεν έχει τελειώσει μετά το πρώτο παιχνίδι και θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση για να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο, την πρόκριση δηλαδή στα ημιτελικά του Champions League.

Headlines:
Ποντοπόρος
Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Κόσμος
Ισραήλ: Ο πόλεμος στον Λίβανο δεν θα σταματήσει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Σύνταξη
Champions League 08.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Champions League 08.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πάνακριβη η πτήση γραμμής 08.04.26

Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!

Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Γιώργος Μαζιάς
Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Σύνταξη
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 09.04.26

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Κόσμος 09.04.26

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
Ελλάδα 09.04.26

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Σύνταξη
Ελλάδα 09.04.26

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών - Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γεωγραφική θέση 09.04.26

Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;

Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Σύνταξη
Επικαιρότητα 09.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Σύνταξη
Πολιτική 09.04.26

Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης

Επόμενο ραντεβού για τις υποκλοπές στο Εφετείο τον Δεκέμβριο. Έως τότε προβληματίζουν οι κινήσεις της Δικαιοσύνης για τους 9 εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μπάσκετ 09.04.26

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός

Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μερσίν – Αθηναϊκός για τους τελικούς του EuroCup Women.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά

Σύνταξη
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies