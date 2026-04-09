Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0)
Europa League 09 Απριλίου 2026, 23:56

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Παράσταση η Άστον Βίλα που νίκησε εκτός έδρας την Μπολόνια με 3-1, παράσταση και η Φράιμπουργκ που υποδέχθηκε την Θέλτα και επιβλήθηκε με 3-0, στους πρώτους αγώνες της προημιτελικής φάσης του Europa League. Οι δυο νικητές αγκάλιασαν την πρόκριση στην 4αδα της διοργάνωσης. Οι αγώνες ρεβάνς γίνονται σε μια εβδομάδα (16/4).

ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1-3

Σε μεγάλη μέρα είχε η Άστον Βίλα τον Γουότκινς, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ κόντρα στην Μπολόνια. Οι γηπεδούχοι την… πάτησαν από τις στημένες φάσεις, καθώς το πρώτο και το τρίτο τέρμα προήλθαν από κόρνερ του Τίλεμανς. Η Μπολόνια, μείωσε (1-2) στο 90’, όμως η Άστον Βίλα σκόραρε (1-3) στο 94’! Δυο δοκάρια είχε η Μπολόνια!

Αναλυτικά:

Ανώτερη η Μπολόνια στο πρώτο ημίχρονο με 61 % κατοχή μπάλας, όμως η Άστον Βίλα είναι η ομάδα που σκόραρε. Οι Ιταλοί έχασαν την πρώτη ευκαιρία στο 22’, μια φάση που ο Μαρτίνες είπε «όχι» σε σουτ του Μιράντα από καλή θέση και με τρομερή επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ. Στο 28’ με παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε γκολ της Μπολόνια, επειδή ο Κάστρο ήταν οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης και στη συνέχεια μπήκε αυτογκόλ του Κόνσα. Σα να μην έφτανε αυτό οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 30’ με τον Φέργκιουσον, ο οποίος σούταρε από καλή απόσταση.

Κι όμως, ο Κόνσα είναι ο παίκτης που σκόραρε στο 44’ για την Άστον Βίλα καθώς πήδηξε ψηλότερα από όλους μετά από κόρνερ του Τίλεμανς και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (0-1).  Η Αστον Βίλα προηγήθηκε στη μοναδική της προσπάθεια!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα ακόμη γκολ της Άστον Βίλα, καθώς ο Γουότκινς έκανε το 2-0, μετά από λάθος αμυντικού και πάσα του Μπουεντία στο 51’. Στο 78’ ο Μπερναντέτσκι (Μπολόνια) έκανε σουτ και η μπάλα «έγλειψε» το αριστερό δοκάρι.

Οι… σφυγμοί ανέβηκαν στα τελευταία λεπτά καθώς η Μπολόνια μείωσε στο 90’ με γκολ του Ρόου, όμως η Άστον Βίλα απάντησε στο 94’ με δεύτερο γκολ του Γουότκινς με σουτ από κοντινή απόσταση, κι αυτό (όπως και το πρώτο), μετά από κόρνερ του Τίλεμανς!

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζοάο Μάριο, Χέγκεμ, Λουκουμί, Μιράνδα, Φέργκιουσον (68’ Ορσολίνι), Φρόιλερ (90’ Φρόιλερ), Πόμπεγκα (68’ Μόρο), Μπερναρντέσκι, Κάστρο (81’ Όντγκαααρντ), Ρόου.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Ντιν, Πάου Τόρες, Κονσά, Κας, Ονάνα (80’ Μπογκάρντε), Τίλεμανς, Μπουεντία (88’ Μπέιλι), ΜακΓκίν, Γουότκινς, Ρότζερς (88’ Μάατσεν)

 

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΘΕΛΤΑ 3-0

«Αέρας» η Φράμπουργκ που έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Θέλτα. Στο 32’ το ματς ήταν στο 2-0.

Αναλυτικά:

Οι παίκτες της Φράιμπουργκ πίεσαν από την αρχή και προηγήθηκαν σχετικά νωρίς, με γκολ του Γκρίφο στο 10’, ο οποίος μετά από πάσα του Μανζάμπι στην άκρη της περιοχής, προχώρησε και σκόραρε. Η Θέλτα προσπάθησε να συνέλθει αλλά και να βγει μπροστά, όμως την πάτησε στο 32’ καθώς ο Μπέστε έκανε το 2-0 υπέρ των Γερμανών με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα ακριβείας του Ματάνοβιτς. Στο 34΄οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι με τον Μανζάμπι.

Στο β’ μέρος οι γηπεδούχοι δεν ρίσκαραν. Παρόλα αυτά δεν απειλήθηκαν και στο 78’ ο Γκίντερ έκανε το 3-0 με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπέστε.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπόλου, Τρέου, Λίνχαρτ, Γκιντερ, Μακενγκό, Έγκεσταϊν, Μανζάμπι, Γκρίφο (75’ Χέλερ), Σουζούκι (75’ Σέρχαντ), Μπέστε (80’ Κέμπλερ), Ματάνοβιτς

ΘΕΛΤΑ: Ραντού, Μινγκέθα, Άιντου, Αλόνσο, Ροντρίγκεθ (46’ Λόπεθ), Σότελο (61’ Βεσίνο), Μοριμπά, Γιούτγκλ α(73’ Ντουράν), Σβέντμπεργκ (46’ Ελ Αμπντελαουί), Καρέιρα, Ιγκλέσιας (73’ Άσπας)

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
Europa League 09.04.26

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα
LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ
Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

