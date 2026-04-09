Euroleague και NBA εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής λίγκας

Euroleague και ΝΒΑ εξετάζουν όλες τις επιλογές τους για συμπορευθούν τα επόμενα χρόνια και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την αύξηση της δημοφιλίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ στη Γηραιά Ήπειρο. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ετοιμάζει τη μεγάλη συνεργασία με τη FIBA για τη δημιουργία λίγκας, ωστόσο γνωρίζει ότι η δυναμική της Euroleague με τις ιστορικότερες και ακριβότερες ομάδες να ανήκουν σε εκείνη.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν στις 28 Απριλίου, σε μια κομβική στιγμή για το άθλημα στην ήπειρό μας. Ο Τσους Μπουένο, νέος CEO της Euroleague, παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic» όπου αναφέρθηκε σε πολλά θέματα σχετικά με την υπόθεση. Αρχικά επισήμανε ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν αλλάξει και ότι η συμπόρευση μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ, εκφράζοντας την επιθυμία του για μια ισορροπημένη συμφωνία που τους ευνοεί όλους.

Ίσως στην πιο σημαντική ατάκα της συνέντευξής του, ο Ισπανός παράγοντας υπογράμμισε ότι το ιδανικό σενάριο θα ήταν μια συγχώνευση της Euroleague και του ΝΒΑ, όπου θα δημιουργηθεί μια γιγαντιαία λίγκα που θα… παντρέψει τα franchise του μαγικού κόσμου με μια «ντουζίνα» από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Επιπλέον, επισήμανε ότι μένει ανοιχτός στην πιθανότητα το ΝΒΑ να αγoράσει τη Euroleague.

«Αν έρθουν (οι Αμερικανοί), η σύστασή μας προς όλους τους συλλόγους είναι: καθίστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και συζητήστε με το NBA και τους επενδυτές και ό,τι έχουν να φέρουν», ανέφερε ο Μπουένο και συνέχισε: «Καθίστε να δείτε πώς μπορούμε να συγχωνευτούμε, να συνεργαστούμε — όπως θέλετε πείτε το — και να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό μπασκετικό οικοσύστημα και την καλύτερη λίγκα. Γιατί αυτό που πιστεύω είναι ότι αν έχουμε δύο διοργανώσεις που οδηγούν σε διχασμό, μία ομάδα εδώ, κάτι άλλο εκεί, δεν θα είναι καλό για κανέναν».