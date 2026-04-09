Έλειπε ο Γουεμπανιάμα, «χόρευε» ο Φοξ για τους Σπερς (vids)
Ο ΝτιΆαρον Φοξ οδήγησε τους Σπερς σε νίκη με 112-101 απέναντι στους Μπλέιζερς, με το Σαν Αντόνιο να συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στη σεζόν.
Οι Σπερς είναι σαν τρένο που δεν κάνει στάσεις και συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία την εφετινή σεζόν. Το Σαν Αντόνιο αυτή τη φορά επικράτησε με 112-101 των Πόρτλαντ Μπλέιζερς σε ένα ματς που δεν είχαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, είχαν όμως σε καταπληκτική μέρα τον ΝτιΆρον Φοξ.
Ο Φοξ ήταν τρομερός, σημειώνοντας 25 πόντους και δίνοντας ρυθμό από το ξεκίνημα, όταν και «κουβάλησε» επιθετικά την ομάδα του. Με ένα γρήγορο ξέσπασμα στο πρώτο δεκάλεπτο, έβαλε τις βάσεις για τη νίκη και κάνοντας step up και για τις απουσίες.
Το Σαν Αντόνιο αγωνίστηκε χωρίς τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Στεφόν Κασλ, ωστόσο είχε έξι διψήφιους με τον Κέλντον Τζόνσον να προσθέτει 20 και τον ρούκι Κάρτερ Μπράιαντ να κάνει αισθητή την παρουσία του με 17.
Οι Σπερς (61-19) βρίσκονται σε τρομερή φόρμα, με 28 νίκες στα τελευταία 31 παιχνίδια, καταγράφοντας την καλύτερη πορεία τους από το 2017, όταν και είχαν φτάσει μέχρι τους τελικούς της Δύσης.
Από την πλευρά του Πόρτλαντ, ο Ντένι Άβντιγια είχε 27 πόντους και ο Σκουτ Χέντερσον 20.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Καβαλίερς-Χοκς 122-116
Πίστονς-Μπακς 137-111
Νάγκετς-Γκρίζλις 136-119
Σπερς-Μπλέιζερς 112-101
Κλίπερς-Θάντερ 128-110
Σανς-Μάβερικς 112-107
