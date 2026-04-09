Έλειπε ο Γουεμπανιάμα, «χόρευε» ο Φοξ για τους Σπερς (vids)

Οι Σπερς είναι σαν τρένο που δεν κάνει στάσεις και συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία την εφετινή σεζόν. Το Σαν Αντόνιο αυτή τη φορά επικράτησε με 112-101 των Πόρτλαντ Μπλέιζερς σε ένα ματς που δεν είχαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, είχαν όμως σε καταπληκτική μέρα τον ΝτιΆρον Φοξ.

Ο Φοξ ήταν τρομερός, σημειώνοντας 25 πόντους και δίνοντας ρυθμό από το ξεκίνημα, όταν και «κουβάλησε» επιθετικά την ομάδα του. Με ένα γρήγορο ξέσπασμα στο πρώτο δεκάλεπτο, έβαλε τις βάσεις για τη νίκη και κάνοντας step up και για τις απουσίες.

Το Σαν Αντόνιο αγωνίστηκε χωρίς τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Στεφόν Κασλ, ωστόσο είχε έξι διψήφιους με τον Κέλντον Τζόνσον να προσθέτει 20 και τον ρούκι Κάρτερ Μπράιαντ να κάνει αισθητή την παρουσία του με 17.

Οι Σπερς (61-19) βρίσκονται σε τρομερή φόρμα, με 28 νίκες στα τελευταία 31 παιχνίδια, καταγράφοντας την καλύτερη πορεία τους από το 2017, όταν και είχαν φτάσει μέχρι τους τελικούς της Δύσης.

Από την πλευρά του Πόρτλαντ, ο Ντένι Άβντιγια είχε 27 πόντους και ο Σκουτ Χέντερσον 20.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Καβαλίερς-Χοκς 122-116

Πίστονς-Μπακς 137-111

Μάτζικ-Τίμπεργουλβς 132-120

Νάγκετς-Γκρίζλις 136-119

Σπερς-Μπλέιζερς 112-101

Κλίπερς-Θάντερ 128-110

Σανς-Μάβερικς 112-107