Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός
Ποδόσφαιρο 09 Απριλίου 2026, 18:10

Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός

Ο Ευαγγέλου ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Οι 15 διαιτητές, οι 11 VAR που επιλέχθηκαν από την Ευρώπη. Παρών ο Μαρτσίνιακ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Από τον ιστότοπο Refereeing World διέρρευσαν τα ονόματα των διαιτητών, των βοηθών και των VAR που επιλέχθηκαν για την τελική φάση του μουντιάλ 2026 που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό. Από ελληνικής πλευράς ο Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών) ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Η επιτροπή διαιτησίας της FIFA υπό τον Κολίνα πήρε τις τελικές αποφάσεις. Ο Ευαγγέλου έφτασε μέχρι το τελευταίο σεμινάριο VAR της FIFA.

Στο μουντιάλ 2026 θα σφυρίξουν 15 Ευρωπαίοι διαιτητές. Επιλέχθηκαν ρέφερι από τη Σουηδία, την Νορβηγία και από την Ελβετία, όμως από την αρχή δεν υπήρχε Έλληνας υποψήφιος! Σα να μην έφτανε αυτό, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) υποβιβάστηκε από την ελίτ κατηγορία και δεν αντικαταστάθηκε. Άρα, που είναι η πρόοδος με τον Λανουά;

Για το μουντιάλ 2026 επιλέχθηκαν και δυο γυναίκες ρέφερι. Η μια είναι η Κάτια Γκαρσία από το Μεξικό και είναι η πρώτη γυναίκα που σφύριξε ματς της εθνικής ομάδας ανδρών των ΗΠΑ, ενώ η Τόρι Πένσο από τις ΗΠΑ έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής πλήρους απασχόλησης στο MLS και διηύθυνε τον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών 2023.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι VAR που επιλέχθηκαν για το μουντιάλ 2026 (ο Πολωνός Μαρτσίνιακ (στη φωτογραφία) είναι μέσα καθώς έδωσε μάχη για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και τα κατάφερε.

Οι 15 Ευρωπαίοι διαιτητές που θα σφυρίξουν:

Εσπέν Εσκάς (Νορβηγία)

Αλεχάνδρο Χερνάντες (Ισπανία)

Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία)

Φρανσουά Λετεξιέ (Γαλλία)

Ντανι Μακέλι (Ολλανδία)

Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Γκλεν Νάιμπεργκ (Σουηδία)

Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Σάντρο Σάρερ (Ελβετία)

Αντονι Τέιλορ (Αγγλος)

Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία)

Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Clement TURPIN (Γαλλία)

Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Οι 11 Ευρωπαίοι VAR:

Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)

Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

Μπαστιάν Ντάνκερτ (Γερμανία)

Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία)

Ρομπ Ντιπέρνικ (Ολλανδία)

Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλός που είναι στην Premier League)

Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία)

Τόμαζ Κβιατκόβσκι (Πολωνία)

Φενταγί Σαν (Ελβετία)

Μπραμ Βαν Ντρισέ (Βέλγιο)

Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει συνομιλίες με Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)

Η πόλη του Χιούστον όρισε την 7η Απριλίου ως την ημέρα του ποδοσφαίρου και μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν και ο παλαίμαχος άσος του Άρη Βασίλης Ψηφίδης, ο οποίος κατέκτησε του Κύπελλο το 1970.

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου

Οι συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ περιμένουν πώς και πως για να δουν από κοντά τον Βούλγαρο διεθνή, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να ανοίγουν και το πάνω διάζωμα.

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
1959 09.04.26

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο, ο αιώνιος παρτιζάνος

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» - Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ελλάδα 09.04.26

Απολογείται τη Μ. Παρασκευή ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

