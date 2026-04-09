Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09 Απριλίου 2026, 18:33

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Στη φάση της αποβολής του Κουμπαρσί στο 44′ στέκονται οι περισσότεροι μετά τη χθεσινοβραδινή (8/4) νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0 στο «Καμπ Νου», στο πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Champions League. Μεταξύ αυτών και ο Τιερί Ανρί, ο οποίος θεωρεί ότι κακώς ο διαιτητής απέβαλε τον ποδοσφαιριστή των Καταλανών.

Ο Γάλλος παλαίμαχος άσος των «Μπλαουγκράνα» (2007-10) τόνισε μάλιστα πως η αποβολή αυτή άλλαξε την εικόνα του αγώνα, καθώς ως εκείνο το σημείο η Μπαρτσελόνα είχε τη  μπάλα στα πόδια της και πίεζε τους «Ροχιμπλάνκος» οι οποίοι είχαν διάθεση περισσότερο να αμυνθούν.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο Ανδρί είπε ότι η απόφαση του διαιτητή Ίστβαν Κόβακτ να αποβάλλει τον Κουμπαρσί ήταν λανθασμένη.

«Για μένα είναι κίτρινη κάρτα, όχι κόκκινη. Καθώς από τη στιγμή που τον βγάζεις έξω, αλλάζεις ολόκληρο το παιχνίδι. Και στο Champions League, πρέπει να είσαι 100% σίγουρος. Νομίζω ότι ο διαιτητής βιάστηκε πολύ σε αυτό.

Όχι, όχι, όχι, λυπάμαι αλλά δεν είναι κόκκινη. Καταλαβαίνω τον κανονισμό. Τελευταίος παίκτης, αρνείται ευκαιρία για γκολ, αλλά θα πρέπει να δεις την κατάσταση. Η μπάλα δεν είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του παίκτη της Ατλέτικο, η γωνία δεν είναι τέλεια και υπάρχει απόσταση ακόμη για την εστία.

Είμαστε σίγουροι ότι θα σκοράρει; Δεν είμαι πεπεισμένος για αυτό», εξήγησε χαρακτηριστικά ο Ανρί.

AS: «Σκέφτονται να κάνουν καταγγελία στην UEFA οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα»

Από εκεί και πέρα σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «As» υποστηρίζει πως οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είναι εξοργισμένοι με τη διαιτησία και ότι περισσότερο από την αποβολή του Κουμπαρσί, τα έχουν με απόφαση του διαιτητή να μην αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Πουμπίλ (σταμάτησε τη μπάλα με το χέρι) κάτι που αν γινόταν θα είχε υποχρεώσει την Ατλέτικο να αγωνίζεται επίσης με 10 ποδοσφαιριστές.

Το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας συνεχίζοντας αναφέρει ότι οι διοικούντες των Καταλανών εξετάζουν το ενδεχόμενο ακόμη και να υποβάλλουν επίσημη καταγγελία στην UEFA ζητώντας την τιμωρία του Κόβακτς.

Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

“Sudoku packing”: Η έξυπνη μέθοδος οργάνωσης για ένα ήρεμο ταξίδι

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει συνομιλίες με Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Μπάγερν: Το τσάρτερ τους ήρθε φτηνότερα!
Η ευρηματική πρωτοβουλία φίλων της Μπάγερν που «πέταξαν» μαζί για Μαδρίτη, νικώντας την ακρίβεια των αεροπορικών εισιτηρίων

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός
Ο Ευαγγέλου ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Οι 15 διαιτητές, οι 11 VAR που επιλέχθηκαν από την Ευρώπη. Παρών ο Μαρτσίνιακ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του

«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

