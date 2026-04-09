Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»

Στη φάση της αποβολής του Κουμπαρσί στο 44′ στέκονται οι περισσότεροι μετά τη χθεσινοβραδινή (8/4) νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0 στο «Καμπ Νου», στο πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Champions League. Μεταξύ αυτών και ο Τιερί Ανρί, ο οποίος θεωρεί ότι κακώς ο διαιτητής απέβαλε τον ποδοσφαιριστή των Καταλανών.

Ο Γάλλος παλαίμαχος άσος των «Μπλαουγκράνα» (2007-10) τόνισε μάλιστα πως η αποβολή αυτή άλλαξε την εικόνα του αγώνα, καθώς ως εκείνο το σημείο η Μπαρτσελόνα είχε τη μπάλα στα πόδια της και πίεζε τους «Ροχιμπλάνκος» οι οποίοι είχαν διάθεση περισσότερο να αμυνθούν.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο Ανδρί είπε ότι η απόφαση του διαιτητή Ίστβαν Κόβακτ να αποβάλλει τον Κουμπαρσί ήταν λανθασμένη.

«Για μένα είναι κίτρινη κάρτα, όχι κόκκινη. Καθώς από τη στιγμή που τον βγάζεις έξω, αλλάζεις ολόκληρο το παιχνίδι. Και στο Champions League, πρέπει να είσαι 100% σίγουρος. Νομίζω ότι ο διαιτητής βιάστηκε πολύ σε αυτό.

Όχι, όχι, όχι, λυπάμαι αλλά δεν είναι κόκκινη. Καταλαβαίνω τον κανονισμό. Τελευταίος παίκτης, αρνείται ευκαιρία για γκολ, αλλά θα πρέπει να δεις την κατάσταση. Η μπάλα δεν είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του παίκτη της Ατλέτικο, η γωνία δεν είναι τέλεια και υπάρχει απόσταση ακόμη για την εστία.

Είμαστε σίγουροι ότι θα σκοράρει; Δεν είμαι πεπεισμένος για αυτό», εξήγησε χαρακτηριστικά ο Ανρί.

AS: «Σκέφτονται να κάνουν καταγγελία στην UEFA οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα»

Από εκεί και πέρα σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «As» υποστηρίζει πως οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είναι εξοργισμένοι με τη διαιτησία και ότι περισσότερο από την αποβολή του Κουμπαρσί, τα έχουν με απόφαση του διαιτητή να μην αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Πουμπίλ (σταμάτησε τη μπάλα με το χέρι) κάτι που αν γινόταν θα είχε υποχρεώσει την Ατλέτικο να αγωνίζεται επίσης με 10 ποδοσφαιριστές.

Το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας συνεχίζοντας αναφέρει ότι οι διοικούντες των Καταλανών εξετάζουν το ενδεχόμενο ακόμη και να υποβάλλουν επίσημη καταγγελία στην UEFA ζητώντας την τιμωρία του Κόβακτς.