Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (9/4, 19:45) με προπόνηση στο Βαγιέκας. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα καθώς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε ο Σέρβος τεχνικός δεν θέλησε να φανερώσει τα πλάνα του, ωστόσο οι αλλαγές που ενδέχεται να κάνει σε σχέση με την Κυριακή είναι δύο. Αντί των Πενράις και Περέιρα στα αριστερά να ξεκινήσουν οι Πήλιος και Γκατσίνοβιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να φτάσουν στην πρόκριση στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο πλευρό του ο Δικέφαλος αναμένεται να έχει και περίπου 1.000 οπαδούς του.

Δείτε στιγμές από την προπόνηση στο Βαγιέκας: