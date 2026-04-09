ΑΕΚ: Η 11άδα για το πρώτο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο
Οι παίκτες που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιενάκο για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League.
- Προειδοποίηση ΔΝΤ: Ο πόλεμος μπορεί να βυθίσει σε επισιτιστική ανασφάλεια άλλα 45 εκατ. ανθρώπους
- Διήμερη εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής για κόντρες σε κεντρικούς δρόμους στα Νότια Προάστια
- Παύλος Κουντουριώτης: Για το καλό της πατρίδος
- Ηλεία: Ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε και δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος – Προφυλακιστέοι και οι δύο
Με μία μεγάλη έκπληξη παρατάσσεται η ΑΕΚ κόντρα στη Βαγιεκάνο στο αποψινό (9/4, 19:45) πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε στον πάγκο τον Μαρίν, με τον Μάνταλο να ξεκινά δίπλα στον Πινέδα.
Παραμένει στο αρχικό σχήμα ο Περέιρα ενώ ο Πήλιος επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πενράις.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στον άξονα θα είναι ο Πινέδα με τον Μάνταλο, ο Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Βάργκα με τον Γιόβιτς στην επίθεση.
Οι συνθέσεις:
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Ζίνι.
Η εντεκάδα της Ράγιο: Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε, Τσαβαρία, Σις, Ουνάι Λόπεθ, Ίσι Παλαθόν, Ακομάς, Άλβαρο Γκαρσία, Ντε Φρούτος.
Στον πάγκο: Καρδένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Μεντί, Όσκαρ Βαλεντίν.
- LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
- LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
- Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Ήττα στα… σημεία για την Εθνική (vid)
- Με 11 ο Ολυμπιακός εναντίον της Χάποελ – Μέσα ο Φαλ
- Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
- Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός
- Ο Κάραγκερ δεν «μάσησε» τα λόγια του για τις μεταγραφές της Λίβερπουλ
