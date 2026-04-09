ΑΕΚ: Η 11άδα για το πρώτο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο

Με μία μεγάλη έκπληξη παρατάσσεται η ΑΕΚ κόντρα στη Βαγιεκάνο στο αποψινό (9/4, 19:45) πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε στον πάγκο τον Μαρίν, με τον Μάνταλο να ξεκινά δίπλα στον Πινέδα.

Παραμένει στο αρχικό σχήμα ο Περέιρα ενώ ο Πήλιος επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πενράις.

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στον άξονα θα είναι ο Πινέδα με τον Μάνταλο, ο Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Βάργκα με τον Γιόβιτς στην επίθεση.

Οι συνθέσεις:

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Ζίνι.

Η εντεκάδα της Ράγιο: Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε, Τσαβαρία, Σις, Ουνάι Λόπεθ, Ίσι Παλαθόν, Ακομάς, Άλβαρο Γκαρσία, Ντε Φρούτος.

Στον πάγκο: Καρδένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Μεντί, Όσκαρ Βαλεντίν.