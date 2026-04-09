Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

«Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος», ξεκαθαρίζει για μία ακόμη φορά στην Άγκυρα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στη νέα προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, που έκανε ξανά λόγο για «τουρκική μειονότητα» και κατηγορούσε την Ελλάδα ότι «αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες» της «αρνούμενη να αναγνωρίσει τους μουφτήδες».

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας υπογραμμίζει ότι «στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των μουφτήδων από τη μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες».

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν θα αλλάξει η ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το προφανές

«Η Ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι μουφτήδες είναι διορισμένοι», τονίζει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι «η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της», διαμηνύοντας με νόημα πως «αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές».