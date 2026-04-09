09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09 Απριλίου 2026

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ». Προσθέτει πως «δεν επιτρέπεται να εργαλειοποιεί κάθε λίγους μήνες το κρίσιμο θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά για να ξεφύγει από την υποχρέωσή του να απολογηθεί».

Η Κουμουνδούρου αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ρύθμισης και ελέγχου στο διαδίκτυο, όπως και προστασίας των ανηλίκων, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «η μεγάλη ανησυχία των γονιών και η ανάγκη να προστατευθεί η νέα γενιά από τους κινδύνους του διαδικτύου δεν απαντιέται με μια αποσπασματική οριζόντια απαγόρευση, την οποία φέρνει κάθε λίγους μήνες για να κερδίσει επικοινωνιακό χρόνο».

Αναφέρει, επίσης, πως «αναμένουμε να δούμε την τελική πρόταση της ρύθμισης» και διερωτάται: «καλές οι εξυπνάδες ‘six seven’, αλλά για την ουσία θα μιλήσει;».

Όσα τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ.

Όσο μεγάλα και αν είναι τα αδιέξοδα του κυρίου Μητσοτάκη μπροστά στα αλλεπάλληλα σκάνδαλα της κυβέρνησής του, δεν επιτρέπεται να εργαλειοποιεί κάθε λίγους μήνες το κρίσιμο θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά για να ξεφύγει από την υποχρέωσή του να απολογηθεί. Και θα αναγκαστεί να απολογηθεί, έτσι ή αλλιώς.

Σαφέστατα και χρειάζεται ρύθμιση και έλεγχος στο διαδίκτυο, και προστασία των ανηλίκων, και έλεγχος της ασυδοσίας των πολυεθνικών ομίλων και της χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Η μεγάλη ανησυχία των γονιών και η ανάγκη να προστατευθεί η νέα γενιά από τους κινδύνους του διαδικτύου δεν απαντιέται με μια αποσπασματική οριζόντια απαγόρευση, την οποία φέρνει κάθε λίγους μήνες για να κερδίσει επικοινωνιακό χρόνο.

Χρειάζεται συνολική στρατηγική, διαβούλευση με τους ειδικούς, αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας, ευρωπαϊκός συντονισμός, συνοδές δράσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ώστε τα νέα παιδιά να είναι θωρακισμένα απέναντι στους κινδύνους.

Πόσο αξιόπιστος, όμως, είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, των υποκλοπών, της παρακολούθησης του μισού υπουργικού συμβουλίου και της ηγεσίας του στρατού, αλλά και της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων, για να οργανώσει ή να εγγυηθεί μια τέτοια συζήτηση. Καθόλου!

Αναμένουμε να δούμε την τελική πρόταση της ρύθμισης.

Καλές οι εξυπνάδες ‘six seven’, αλλά για την ουσία θα μιλήσει;».

Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών – Από πότε θα ισχύει
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία
«Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα

Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος
Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained
Labor authorities outline how employees working during the Easter holiday period are compensated, including wage increases, rest entitlements and restrictions on business operations across Holy Week and Easter Monday

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν Μεγάλη Πέμπτη (9/4), απέναντι σε Χάποελ και Βαλένθια αντίστοιχα για την 37η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.

Πάσχα: Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή – Έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης
Για την Ορθοδοξία το Πάσχα αρχίζει με τη Σαρακοστή, μακρά περίοδο σωματικής και πνευματικής προετοιμασίας, για το καινούργιο που συμβαίνει κάθε χρόνο. εξηγεί η δρ Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αδικήματα να παραγραφούν

The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

