ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Στις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο παρότι έχει εξαγγελθεί εκεχειρία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να αλλάξει στάση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Το αιματοκύλισμα στον Λίβανο λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ συνεχίζεται και η εκεχειρία είναι στον αέρα. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να κλιμακώσει τώρα την πίεσή της για άμεση παύση των εχθροπραξιών και εύρεση διπλωματικής λύσης για τερματισμό του πολέμου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Ακολούθως προσθέτει πως «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και να προωθήσει ως πρωθυπουργός της Ελλάδας την ειρήνη και τη σταθερότητα και όχι να στέκεται ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία Νετανιάχου, με δηλώσεις για ‘αντιπαραγωγική’ επίθεση του Ισραήλ».
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης».
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Σημειώνεται ότι από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον 254 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 1.165 μέσα σε μία μόνο μέρα, την Τετάρτη.
Στη χώρα κηρύχθηκε εθνικό πένθος ενώ ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι κινητοποιεί «όλους τους πολιτικούς και διπλωματικούς πόρους του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».
