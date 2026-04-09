ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αναδημοσίευσε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας που απαντούσε στην Χαριλάου Τρικούπη αναφορικά με τις δικές του δηλώσεις για τα ρουσφέτια, προτρέποντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάει στην εκκλησία για να τον… φωτίσει ο Θεός να γίνει πιο ειλικρινής.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την κίνηση αυτή του Μακάριου Λαζαρίδη, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντηση του για το πώς ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο», για να προσθέσει με νόημα ότι «αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψή του αυτές οι κατηγορίες».

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

«Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;», αναρωτιέται η Χαριλάου Τρικούπη.

Και τονίζει χαρακτηριστικά: «Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος, εδώ και μέρες, που συζητείται το θέμα, δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;».

«Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών», όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, «να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματά μας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει»

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ απάντησε με δική του – αυτή τη φορά – ανάρτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης, χαρακτηρίζοντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη», ενώ σχολιάζοντας τα περί προσόντων του, καλεί να «απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», λέγοντας πως ο ίδιος κατέθεσε «όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά» που του ζητήθηκαν, δηλαδή «απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το ‘The College of Southeastern Europe’», και υποστηρίζοντας πως αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα του είχε επισημανθεί.

«Το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος ‘του κράτους’ προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007».

Η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει ότι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο» και προσθέτει πως «ο κ. Μητσοτάκης, αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού».