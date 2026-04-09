ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Οκτώ στόχοι του Predator απάντησαν αν άνοιξαν τα SMS, οι υπόλοιποι 79 κρύβονται

Στα όσα διακινούνται για την απόφαση της δίκης για τα Predator απαντά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας πως «η πραγματικότητα την οποία γνωρίζουν και κακόβουλα διαστρεβλώνουν λόγω του πανικού τους, είναι ότι 8 στόχοι απάντησαν αν άνοιξαν ή όχι τα μηνύματα και από αυτούς οι 5 είπαν ναι. Οι υπόλοιποι 79 κρύβονται και δεν απαντούν».

Σημειώνεται ότι το δικαστήριο για τις υποκλοπές απεφάνθη για τους οκτώ στόχους του Predator που κατέθεσαν μήνυση και όχι για όλους τους στόχους του κατασκοπευτικού λογισμικού, καθώς δεν κατέθεσαν ούτε ως μάρτυρες αλλά ούτε κατέθεσαν μήνυση για την παρακολούθησή τους.

«Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας δίνει από χθες τα ρέστα του διαδίδοντας απίστευτα ψέματα στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί αυτούς που κρύβονται πίσω από τον Ταλ Ντίλιαν και το Predator, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Κρύβονται ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης κλπ και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί»

Προσθέτει πως «το τελευταίο ψέμα που διαδίδουν ρυπαίνοντας μέσα από τα φερέφωνά τους όλο το διαδίκτυο, είναι ότι μόνο 5 από τους 87 στόχους παρακολουθήθηκαν ενώ οι υπόλοιποι όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άνοιξαν τα μηνύματα. Η πραγματικότητα την οποία γνωρίζουν και κακόβουλα διαστρεβλώνουν λόγω του πανικού τους, είναι ότι 8 στόχοι απάντησαν αν άνοιξαν ή όχι τα μηνύματα και από αυτούς οι 5 είπαν ναι. Οι υπόλοιποι 79 κρύβονται και δεν απαντούν. Κρύβονται ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης κλπ και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συμπληρώνει ότι «το Δικαστήριο δεν είχε αποδείξεις για να αποφανθεί για τους 87 αλλά μόνο για τους 8. Και τώρα αυτοί που κρύβονται γιατί προφανώς έχουν κάτι ένοχο να κρύψουν, ζητούν τα… ρέστα από τον Νίκο Ανδρουλάκη που εξαρχής είπε την αλήθεια ότι δεν πάτησε το μήνυμα και έκανε μήνυση για απόπειρα. Αυτός είναι ο έμπρακτος σεβασμός της σημερινής κυβέρνησης και του συνόλου σχεδόν των υπουργών της στο Σύνταγμα και τη Δημοκρατία»..

«Πλησιάζει η ώρα που θα λογοδοτήσουν»

Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, «η κυβέρνηση λέει συνειδητά ψέματα για τα πάντα, για να μείνει ο πρωθυπουργός που καταρρέει γαντζωμένος στη καρέκλα του . Πλέον δεν έχει το θάρρος να απαντήσει ο ίδιος. Κρύβεται πίσω από φυλλάδες της οικογένειας Μητσοτάκη όπως το προπαγανδιστικό έντυπο Manifesto που χωρίς ντροπή καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης του από την ΕΥΠ, αποκρύπτοντας πώς η ΕΥΠ έχει υποχρεωθεί με την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσει και αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου».

Τέλος, επισημαίνει πως «προσπαθούν να καλύψουν τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα μείνει στις μαύρες σελίδες της μεταπολιτευτικής Ιστορίας ως ο πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Έχει χαθεί κάθε μέτρο και κάθε ντροπή σε αυτή τη χώρα. Ό,τι και να κάνουν, πλησιάζει η ώρα που θα λογοδοτήσουν.