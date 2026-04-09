newspaper
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναγιώτης Δουδωνής: «Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου αγωνίζονται για την επιβίωση απέναντι στην κρατική αδιαφορία»
Πολιτική Γραμματεία 09 Απριλίου 2026, 23:00

Παναγιώτης Δουδωνής: «Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου αγωνίζονται για την επιβίωση απέναντι στην κρατική αδιαφορία»

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, παραβρέθηκε στη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Spotlight

Στη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη, που έγινε έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, βρέθηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, για να δηλώσει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματά τους.

Ο κ. Δουδωνής προσερχόμενος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τη στιγμή που όλη η χώρα συγκλονίζεται από το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις και τα παράνομα ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας λαός, ο λαός της Λέσβου, ένας ολόκληρος κόσμος, μια ολόκληρη οικονομία, διεκδικεί την επιβίωση.

Αγωνίζεται για την επιβίωση απέναντι στην κρατική αδιαφορία, στην παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος και στις προκλητικές δηλώσεις.

Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο και εδώ και στη Βουλή και παντού, γιατί θέλουμε η φωνή μας να είναι δυνατή και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: να μπορέσουμε να ζήσουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Markets
ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Σύνταξη
Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης
Πολιτική 09.04.26

Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης

Επόμενο ραντεβού για τις υποκλοπές στο Εφετείο τον Δεκέμβριο. Έως τότε προβληματίζουν οι κινήσεις της Δικαιοσύνης για τους 9 εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

Δημήτρης Τερζής
«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Σύνταξη
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού
Βολές 09.04.26

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Social Media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά – Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες
Το 2027 09.04.26

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά - Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
Πόλεμος Μ. Ανατολή 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πυρά 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Εκλογές τον Οκτώβριο;

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

Σύνταξη
«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Σύνταξη
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Σύνταξη
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Σύνταξη
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
Europa League 09.04.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Conference League 09.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies