«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει

Ένας πόλεμος ανακοινώσεων και αναρτήσεων (σ.σ. το προσφιλές είδος του υπουργού Υγείας) έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις δηλώσεις του για τα ρουσφέτια, με την κουβέντα να παίρνει και… πασχαλινή τροπή, με παραινέσεις περί ηρεμίας, προσευχής και Θείας φώτισης.

Το ΠΑΣΟΚ, που αποκαλεί «ρουσφετάκια» τ0ν Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος θεωρεί την «πολιτική διαμεσολάβηση» – όπως έχει ονομάσει τα ρουσφέτια – «σύμφυτη» με τη Δημοκρατία, έχει ζητήσει από τον υπουργό να δημοσιοποιήσει «τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης, μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα, για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα».

«Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης»

«Η δειλία πάει… χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή», τόνισε χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη,

Ο υπουργός Υγείας αρκέστηκε να κάνει αστεϊσμούς με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι μάλλον τον εκνεύρισε: «Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει χάσει την ψυχραιμία του… μάλλον επειδή έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς; Ποιος ξέρει; Άβυσσος η ψυχή του Προέδρου… Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα», ευχήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

«Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης να μας εξηγήσει τι εννοούσε, όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από ‘σεμνά και ταπεινά’ μετατράπηκε σε ‘σεμνά και μετρητά’ και μάλιστα κατήγγειλε τα ‘γαλάζια’ κοράκια που πήραν τα λεφτά σε… τσάντες (!)», υπογράμμιζε το ΠΑΣΟΚ, που δεν χάνει την ευκαιρία να υπενθυμίζει στον κ. Γεωργιάδη την πολιτική του καταγωγή.

«Πάμε να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας»

Μετά από όλα αυτά, πάντως, ο υπουργός Υγείας απάντησε τελικά, αλλά και πάλι χωρίς… στοιχεία.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης: «Ενημερώνω τον @androulakisnick

α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω».

Και επιμένει: «Ναι λοιπόν, έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι από αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Οχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 9, 2026

«Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γί’ αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό», συνεχίζει να υποστηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιτιθέμενος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, που έχει διαβιβάσει στην ελληνική Βουλή τρεις – προς το παρόν – δικογραφίες που περιλαμβάνουν τα ονόματα «γαλάζιων» στελεχών για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Υγείας, πάντως, προτρέπει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εκκλησιαστεί για να γίνει… ειλικρινής: «Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας…».

ΠΑΣΟΚ: Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη. Σας πήρανε χαμπάρι

«Τώρα θυμήθηκε… το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει», ανταπαντά το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Άδωνις Γεωργιάδης «δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που αναφέρεται σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σε νόθευση εγγράφων, σε δωροληψία υπαλλήλου, σε σύσταση συμμορίας και σε απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση».

Για να τονίσει ειρωνικά πως «αυτές είναι οι ‘εξυπηρετήσεις’ κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία».

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, άλλωστε, πως «σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όπου μιλούσε για βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης ‘σεμνά και μετρητά’, ο συνήθως λαλίστατος τπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε. Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη. Σας πήρανε χαμπάρι», σημειώνει καταληκτικά.