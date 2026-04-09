«Κροτίδες» μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει
Πολιτική Γραμματεία 09 Απριλίου 2026, 18:00

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Ένας πόλεμος ανακοινώσεων και αναρτήσεων (σ.σ. το προσφιλές είδος του υπουργού Υγείας) έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις δηλώσεις του για τα ρουσφέτια, με την κουβέντα να παίρνει και… πασχαλινή τροπή, με παραινέσεις περί ηρεμίας, προσευχής και Θείας φώτισης.

Το ΠΑΣΟΚ, που αποκαλεί «ρουσφετάκια» τ0ν Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος θεωρεί την «πολιτική διαμεσολάβηση» – όπως έχει ονομάσει τα ρουσφέτια – «σύμφυτη» με τη Δημοκρατία, έχει ζητήσει από τον υπουργό να δημοσιοποιήσει «τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης, μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα, για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα».

«Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης»

«Η δειλία πάει… χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή», τόνισε χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη,

Ο υπουργός Υγείας αρκέστηκε να κάνει αστεϊσμούς με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι μάλλον τον εκνεύρισε: «Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει χάσει την ψυχραιμία του… μάλλον επειδή έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς; Ποιος ξέρει; Άβυσσος η ψυχή του Προέδρου… Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα», ευχήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

«Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης να μας εξηγήσει τι εννοούσε, όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από ‘σεμνά και ταπεινά’ μετατράπηκε σε ‘σεμνά και μετρητά’ και μάλιστα κατήγγειλε τα ‘γαλάζια’ κοράκια που πήραν τα λεφτά σε… τσάντες (!)», υπογράμμιζε το ΠΑΣΟΚ, που δεν χάνει την ευκαιρία να υπενθυμίζει στον κ. Γεωργιάδη την πολιτική του καταγωγή.

«Πάμε να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας»

Μετά από όλα αυτά, πάντως, ο υπουργός Υγείας απάντησε τελικά, αλλά και πάλι χωρίς… στοιχεία.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης: «Ενημερώνω τον @androulakisnick
α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω».

Και επιμένει: «Ναι λοιπόν, έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι από αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Οχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι».

«Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γί’ αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό», συνεχίζει να υποστηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιτιθέμενος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, που έχει διαβιβάσει στην ελληνική Βουλή τρεις – προς το παρόν – δικογραφίες που περιλαμβάνουν τα ονόματα «γαλάζιων» στελεχών για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Υγείας, πάντως, προτρέπει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εκκλησιαστεί για να γίνει… ειλικρινής: «Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας…».

ΠΑΣΟΚ: Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη. Σας πήρανε χαμπάρι

«Τώρα θυμήθηκε… το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει», ανταπαντά το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Άδωνις Γεωργιάδης «δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που αναφέρεται σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σε νόθευση εγγράφων, σε δωροληψία υπαλλήλου, σε σύσταση συμμορίας και σε απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση».

Για να τονίσει ειρωνικά πως «αυτές είναι οι ‘εξυπηρετήσεις’ κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία».

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, άλλωστε, πως «σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας  όπου μιλούσε για βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης ‘σεμνά και μετρητά’, ο συνήθως λαλίστατος τπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε. Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη. Σας πήρανε χαμπάρι», σημειώνει καταληκτικά.

Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει συνομιλίες με Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού
Βολές 09.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Social Media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά – Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες
Το 2027 09.04.26

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
Πόλεμος Μ. Ανατολή 09.04.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πυρά 09.04.26

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
1959 09.04.26

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Εκτός ο Ευαγγέλου: Χωρίς Έλληνα διαιτητή το μουντιάλ, όπου πάνε Νορβηγός και Σουηδός
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ο Ευαγγέλου ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Οι 15 διαιτητές, οι 11 VAR που επιλέχθηκαν από την Ευρώπη. Παρών ο Μαρτσίνιακ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα – Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών – Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 09.04.26

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Η Ρεάλ θέλει τον Ολίσε και προσφέρει αστρονομικό ποσό στη Μπάγερν για να τον αποκτήσει
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Χανιά: Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης
Ελλάδα 09.04.26

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

