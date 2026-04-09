Κουτσούμπας: Απαιτείται η δωρεάν διέλευση από τα διόδια τις μέρες του Πάσχα

Την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια τις ημέρες του Πάσχα, λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, ζητεί από την κυβέρνηση ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Την ώρα που η ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και συνολικά, καλπάζει, καθιστώντας την οποιαδήποτε μετακίνηση για το Πάσχα απαγορευτική, το ελάχιστο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι η δωρεάν διέλευση από τα διόδια, για να μπορέσουν οι λαϊκές οικογένειες να περάσουν έστω λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες του Πάσχα», τονίζει ο κ Κουτσούμπας.

Μετά το Πάσχα θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα

Με τις διεθνείς αγορές πετρελαίου να βουτούν πάνω από 15% μετά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν, το ερώτημα είναι αν και πότε θα φανούν αυτές οι μειώσεις στα καύσιμα που πωλούνται στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνουν πηγές της πετρελαϊκής αγοράς, όπως και στην περίπτωση της έναρξης του πολέμου που πυροδότησε τη μεγάλη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, οι αυξήσεις στην ελληνική αγορά περνούσαν σταδιακά. Αντίστοιχη θα είναι και η μετακύλιση των μειώσεων.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, τα δύο διυλιστήρια τιμολογούν με βάση τις τιμές της πλατφόρμας Platts Μεσογείου. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα λαμβάνει υπόψη το μέσο όρο των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, όπως και την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου.

Συνεπώς, οι χθεσινές (8/4) μειώσεις ουσιαστικά θα περνούν σταδιακά τις επόμενες τέσσερις ημέρες από τα διυλιστήρια στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και με τη σειρά τους στα βενζινάδικα. Οι ίδιες πηγές θέλουν να περνούν μικρές μειώσεις στην ελληνική αγορά από σήμερα και αύριο και να κορυφώνονται την επόμενη εβδομάδα με την επιστροφή των εκδρομέων από την Τρίτη και Τετάρτη μετά το Πάσχα.