Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά, βάζουν φωτιά στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

«Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς. (…) Έχουμε και πολύ υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας και παιδείας, δυστυχώς γιατί το κοινωνικό κράτος έχει αποδυναμωθεί και συνεχίζει αποδυναμωμένο. Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη και όχι σε μειώσεις έμμεσης φορολογίας και υποστήριξης του κοινωνικού κράτους», ανέφερε στο MEGA ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.

«Οι πολίτες περνούν δύσκολα γιατί φέτος πράγματι το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι η φτώχεια διευρύνεται, ότι η αγοραστική δύναμη δυστυχώς είναι τελευταία στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, χρειάζονται παρεμβάσεις που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν θέλει να λάβει», είπε από την πλευρά του για το ίδιο θέμα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός.

«Αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει και το έχουμε καταφέρει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό έχει να κάνει με το πώς η ίδια η οικονομία λειτουργεί, αν αναπτύσσεται, αν μπορεί να έχει τις δυνατότητες, κυρίως τις δημοσιονομικές, να δίνει πίσω μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη. Είδατε ότι ο κατώτατος μισθός ήδη από 1η Απριλίου έχει ξεκινήσει, θα δουν αυξήσεις όλοι, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, προσθέτοντας πως «είμαστε εδώ και να περιορίσουμε όσο μπορούμε την ακρίβεια μέσω των ελέγχων, αλλά κυρίως να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών».

«Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, μια νέα λαϊκή εντολή»

«Όσον αφορά στα ζητήματα διαφθοράς και αδιαφάνειας, εδώ είμαστε αξιακά, πολιτικά, με βάση τον νόμο, το Σύνταγμα και τους κανόνες της Δημοκρατίας μας, να ζητήσουμε να πέσει άπλετο φως σε όλα και σε όλους», τόνισε ο κ. Μάντζος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Καλαματιανός υπογράμμισε πως «βλέπουμε κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά. Τόσες πολλές και σοβαρές κατηγορίες σε τόσα πολλά κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και υπουργούς, με μία κατάσταση που κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία και στους θεσμούς. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, εκλογές, μία νέα λαϊκή εντολή».

Τέλος, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κ. Καραγκούνης τόνισε πως «εκλογές θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Βεβαίως, εδώ υπάρχει μία ιδιαίτερη συνθήκη, διότι κατηγορούνται, εντός εισαγωγικών, ή είναι υπό έρευνα, αρκετοί συνάδελφοι, που βλέποντας και τους φακέλους ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του αξιολογήσεις».

