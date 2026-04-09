Εβδομήντα ζευγάρια παπούτσια που φορούσε ο Στεφ Κάρι σε αγώνες θα πωληθούν στη Sotheby’s, μεταξύ των οποίων και ένα ζευγάρι Nike Kobe 6 Protro «Mambacita».

Περισσότερα από 70 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια που φόρεσε ο Kάρι κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 του ΝΒΑ θα βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s από τις 13 έως τις 28 Απριλίου, με τα έσοδα να διατίθενται προς όφελος του ιδρύματος Eat. Learn. Play.

Η διαδικτυακή πώληση ακολουθεί την ανακοίνωση του Κάρι τον περασμένο Νοέμβριο, ότι θα εισέλθει σε αυτό που περιέγραψε ως «ελεύθερη αγορά παπουτσιών», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην καριέρα του που δεν ήταν πλέον δεσμευμένος σε έναν μόνο συνεργάτη υποδημάτων. (Τα προηγούμενα 12 χρόνια, ο Στεφ Κάρι είχε συμβόλαιο με την Under Armour.)

Τους επόμενους μήνες, ο γκαρντ των Golden State Warriors φορούσε διαφορετικό ζευγάρι παπούτσια σχεδόν σε κάθε εμφάνισή του, από την προθέρμανση μέχρι και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Τι περιλαμβάνει η δημοπρασία

Η συλλογή, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Οι εκτιμήσεις για τα μεμονωμένα κομμάτια κυμαίνονται από 3.000 έως 50.000 δολάρια, ανάλογα με τη σπανιότητα, την προέλευση και το αν τα παπούτσια έχουν φορεθεί σε αγώνα ή φέρουν υπογραφή.

Μεταξύ των κορυφαίων αντικειμένων της δημοπρασίας βρίσκεται ένα ζευγάρι παπούτσια Nike Kobe 6 Protro «Mambacita» που φορέθηκαν λίγο μετά την ανακοίνωση της ελεύθερης μεταγραφής του Στεφ Κάρι, ως φόρος τιμής στον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ. Ένα άλλο κορυφαίο αντικείμενο είναι τα Nike Air Jordan 12 «Flu Game», που συνδέονται με την περίφημη εμφάνιση του Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA του 1997. Ο Κάρι φόρεσε τα παπούτσια πριν από έναν αγώνα εναντίον των Utah Jazz.

Περιλαμβάνονται επίσης ζευγάρια που έχουν φορεθεί σε αγώνες και συνδέονται με σημαντικά ορόσημα στο γήπεδο, με ένα μοντέλο Nike Kobe 4 Protro «CHBL» που φορεθηκε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης με 48 πόντους, στην οποία ο Κάρι σημείωσε ρεκόρ, να ξεχωρίζει.

*Με πληροφορίες από: ARTnews