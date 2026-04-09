magazin
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο ρόλος που κράτησε την Τζένα Ορτέγκα στην υποκριτική
Culture Live 09 Απριλίου 2026, 19:50

Ο ρόλος που κράτησε την Τζένα Ορτέγκα στην υποκριτική

Η σειρά «You» του Netflix κατάφερε να αλλάξει την καθοδική πορεία της Τζένα Ορτέγκα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Τζένα Ορτέγκα σκεφτόταν να αποσυρθεί από την υποκριτική, μέχρι που κέρδισε τον ρόλο της Έλι Άλβες στη σειρά «You» του Netflix.

Η ηθοποιός υποδύθηκε την έξυπνη, ώριμη, αλλά και εξίσου αφελή έφηβη στη 2η σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε το 2019, κερδίζοντας το χρυσό εισιτήριο για την είσοδό της στη βιομηχανία του θεάματος.

«Όταν ήμουν ακόμη έφηβη, αποχώρησα από μια παιδική εκπομπή και δεν ήξερα τι θα έκανα», είπε στο podcast «Big Bro» του Kid Cudi, σε ένα επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 8 Απριλίου.

«Έπρεπε να αποδείξω την αξία μου και να κλείσω συναντήσεις με όλους αυτούς τους νέους υπεύθυνους καστ που δεν με γνώριζαν» πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να μου ξεφύγει»

Πριν από το «Before You», η Τζένα Ορτέγκα είχε υποδυθεί τη νεαρή Τζέιν στην σειρά «Jane the Virgin» του CW, ενώ είχε ενσαρκώσει την Χάρλεϊ Ντίαζ στο «Stuck in the Middle» του Disney Channel.

Φωτογραφία: «You» | IMDb

«Απλά ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω[…]Το συζητούσαμε για αρκετούς μήνες με την ομάδα μου αυτό το σενάριο. Αλλά, [από το πουθενά] πήρα τον ρόλο στη σειρά You, πήγα στα γυρίσματα, μου άρεσε πολύ και πέρασα υπέροχα. Τότε ήταν [ου σκέφτηκα: ‘Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να μου ξεφύγει’».

Αφού υποδύθηκε την Έλι, τη γειτόνισσα του πρωταγωνιστή Τζο Γκόλντμπεργκ (Πεν Μπάντγκλεϊ) στη σειρά «You», η Ορτέγκα κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση για τον ρόλο της ομώνυμης ηρωίδας στη σειρά «Wednesday» του Netflix.

Η Ορτέγκα κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο της «βασίλισσας του Scream» μετά τις εμφανίσεις της στις ταινίες τρόμου «Scream» (2022) και «Scream VI» (2023), αλλά αποχώρησε από το «Scream 7», μια μέρα μετά την είδηση ότι η συμπρωταγωνίστριά της, Μελίσα Μπαρέρα, είχε απολυθεί.

Έκτοτε, η Ορτέγκα πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από μεγάλες παραγωγές όπως στο «Βeetlejuice Beetlejuice (2024), το σίκουελ της ταινίας «Beetlejuice» του 1988, στο θρίλερ «Hurry Up Tomorrow» (2025) και στο «Death of a Unicorn» (2025).

Το τελευταίο της έργο, The Gallerist, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance το 2026 και κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 24 Ιανουαρίου, ενώ η 3η σεζόν της σειράς «Wednesday» βρίσκεται επί του παρόντος σε παραγωγή, με τη Γουινόνα Ράιντερ να εντάσσεται στο καστ.

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Στενά Ορμούζ: «Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για να επανέλθει η διέλευση τάνκερ στο φυσιολογικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ισραήλ: Ο πόλεμος στον Λίβανο δεν θα σταματήσει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Σύνταξη
Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Σύνταξη
Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Σύνταξη
Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Μίνα Μουστάκα
Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;
Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Σύνταξη
Υποκλοπές: H εμπλοκή των 9, ο κίνδυνος παραγραφών και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης
Επόμενο ραντεβού για τις υποκλοπές στο Εφετείο τον Δεκέμβριο. Έως τότε προβληματίζουν οι κινήσεις της Δικαιοσύνης για τους 9 εμπλεκόμενους της υπόθεσης.

Δημήτρης Τερζής
Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός
Live Streaming: Μερσίν – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μερσίν – Αθηναϊκός για τους τελικούς του EuroCup Women.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σύνταξη
Ανρί: «Λανθασμένη η κόκκινη στον Κουμπαρσί, η αποβολή του άλλαξε εντελώς το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο»
Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies