Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

Ο πλατωνικός «έρωτας» των Ίαν ΜακΚέλεν και Τζόνι Ντεπ γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία τους στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

«Είναι σε εξαιρετική φόρμα», δήλωσε ο ΜακΚέλεν στο Variety κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «The Christophers» στη Νέα Υόρκη.

«Ζωηρός, αστείος, ασεβής, σοβαρός – όλα ταυτόχρονα. Ήταν πραγματικά μια γιορτή αγάπης. Τον ερωτεύτηκα. Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του. [Υπήρχε] μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο πλατό».

Ο Τζόνι Ντεπ υποδύεται τον Εμπενέζερ Σκρουτζ στο ριμέικ, σε έναν ρόλο που σηματοδοτεί την πρώτη του σημαντική εμφάνιση στο Χόλιγουντ μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ηθοποιός απομακρύνθηκε το προσκήνιο, αφού έχασε μια αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της εφημερίδας The Sun, η οποία τον χαρακτήρισε «κακοποιητή» μετά από καταγγελίες της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ.

Μετά από απόφαση αμερικανικής επιτροπής ενόρκων το 2022, τόσο ο Ντεπ όσο και η Χερντ κρίθηκαν ένοχοι για δυσφήμιση.

Από τότε, ο Ντεπ έχει εμφανιστεί σε αρκετές ανεξάρτητες ταινίες, μεταξύ των η γαλλική ταινία «Jeanne du Barry», η οποία ακολουθούσε την Ζαν Βομπερνιέ, μια νεαρή γυναίκα της εργατικής τάξης που αξιοποιεί την εξυπνάδα και τη γοητεία της για να ανεβαίνει σκαλί-σκαλί την κοινωνική κλίμακα, μέχρι που συναντά ένα βασιλιά και ξεκινά μια σκανδαλώδη σχέση μαζί του.

Η επόμενη ταινία του, το «Day Drinker» σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουέμπ με την Πενέλοπε Κρουζ, αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Στο reboot του «Ebenezer: A Christmas Carol» του Τι Γουέστ πρωταγωνιστούν επίσης ο Ρούπερτ Γκριντ ως Μπομπ Κράτσιτ, η Αντρέα Ράιζμπορο, ο Τραμέλ Τίλμαν ως και ο ΜακΚέλλεν.

«Διάρκεσε μόνο έξι μέρες, αλλά άξιζε τον κόπο», είπε ο ΜακΚέλλεν. «Παίζω ένα φάντασμα!», πρόσθεσε, εμφανώς ενθουσιασμένος.

Επί του παρόντος, ο ΜακΚέλεν βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση της ταινίας «The Christophers» σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σόντερμπεργκ , στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Μικαέλα Κόελ και τον Τζέιμς Κόρντεν.

Παίζει έναν διάσημο Άγγλο ζωγράφο, του οποίου τα αποξενωμένα παιδιά προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο (Κόελ) για να υποδυθεί τη βοηθό του και να ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα του, ώστε να τα πουλήσουν μετά το θάνατό του.

«Δεν συνδέω τη ζωή μου με τη δική του, εκτός από το ότι γερνάει — και εγώ είμαι γέρος», είπε ο ηθοποιός «Το μέλλον είναι αβέβαιο, αλλά παράλληλα και βέβαιο. Θα πεθάνω. Και αυτό πλανάται πάνω από τη ζωή του και τις προσδοκίες των παιδιών του για το τι μπορεί να συμβεί όταν πεθάνει. Θα κληρονομήσουν άραγε πίνακες που μπορούν να πουλήσουν; Απλά το διασκέδασα πολύ».

*Με πληροφορίες από: Variety