Δίκαιο ή λογοκρισία; Η ακύρωση του Wireless και το μπλόκο στον Κάνιε Γουέστ διχάζουν

Mετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας να κηρύξει persona non grata τον Κάνιε Γουέστ στη χώρα, το μουσικό φεστιβάλ Wireless ανακοίνωσε την ακύρωση της φετινής διοργάνωσης.

Η απόφαση ήρθε ως άμεση συνέπεια της απαγόρευσης εισόδου που επέβαλαν οι βρετανικές αρχές στον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος είχε προγραμματιστεί ως ο μοναδικός headliner και για τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ.

Η ανάκληση της ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής άδειας του Αμερικανού ράπερ από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της συστηματικής αντισημιτικής του ρητορικής, άφησε τη διοργάνωση με ένα δυσαναπλήρωτο κενό μόλις τρεις μήνες πριν την έναρξη.

Η εξέλιξη προβληματίζει ενώ παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας αναρωτιούνται για «το τι θεωρείται αποδεκτό στη δημόσια σφαίρα του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Όπως συμβαίνει με κάθε φεστιβάλ Wireless, ζητήθηκε η γνώμη πολλών ενδιαφερόμενων μερών πριν από την κράτηση του Ye. Δεν επισημάνθηκαν ανησυχίες εκείνη την εποχή. Ο αντισημιτισμός σε όλες τις μορφές του είναι απεχθής και αναγνωρίζουμε τον πραγματικό και προσωπικό αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ζητήματα» σημείωσε εκπρόσωπος των διοργανωτών.

«Όπως είπε ο Ye σήμερα, αναγνωρίζει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν και, παρά ταύτα, εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει μια συζήτηση με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η υπόθεση της εισόδου του Κάνιε Γουέστ, νομικά γνωστού πλέον ως Ye, στο βρετανικό έδαφος εξελίχθηκε σε μείζον πολιτικό ζήτημα τις τελευταίες ημέρες.

Αν και η αρχική του αίτηση για Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση εγκρίθηκε αυτόματα από το σύστημα, η παρέμβαση των υπουργών του Υπουργείου Εσωτερικών οδήγησε στην ακύρωσή της.

Οι αρχές έκριναν ότι η παρουσία ενός ατόμου που έχει εκφράσει δημόσια θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ και έχει χρησιμοποιήσει ναζιστικά σύμβολα δεν συνάδει με το δημόσιο καλό.

Ασκός του Αιόλου

Η είδηση της οριστικής ακύρωσης του Φεστιβάλ Wireless, μετά την απαγόρευση εισόδου του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο, άνοιξε έναν ασκό του Αιόλου σχετικά με τα όρια της κρατικής παρέμβασης στην τέχνη.

Σε μια έντονη τηλεοπτική συζήτηση στο Channel 4, εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας και δημοσιογράφοι του μουσικού χώρου ανέλυσαν τις προεκτάσεις μιας απόφασης που υπερβαίνει τα σύνορα της μουσικής και αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής συνοχής.

Ενώ η κυβέρνηση επικαλείται το δημόσιο συμφέρον για να δικαιολογήσει το μπλόκο στον Αμερικανό σταρ, οι αντιδράσεις ποικίλλουν.

Από τη μία πλευρά υπογραμμίζεται η ανάγκη προστασίας από τη ρητορική μίσους και τον αντισημιτισμό, και από την άλλη εκφράζονται φόβοι για τη δημιουργία ενός επικίνδυνου δεδικασμένου, όπου η πολιτική ηγεσία θα καθορίζει ποιοι καλλιτέχνες είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα.

Η συζήτηση γύρω από την ακύρωση του Wireless εστιάζει πρωτίστως στην απόφαση των διοργανωτών να προσκαλέσουν έναν καλλιτέχνη με τόσο πρόσφατο και επιβαρυμένο ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων.

Ο Δρ. Τόμπι Γκριν, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, υποστήριξε ότι το κράτος αναγκάστηκε να παρέμβει επειδή οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ απέτυχαν να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια.

Η πρόσκληση σε έναν άνθρωπο που προωθεί ναζιστικά σύμβολα, λίγους μόνο μήνες μετά την κυκλοφορία τραγουδιών που υμνούν τον Χίτλερ, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια πράξη αδιαφορίας προς την οδύνη της εβραϊκής κοινότητας, αλλά και άλλων μειονοτήτων που έχουν στοχοποιηθεί από τον καλλιτέχνη.

Από την πλευρά της μουσικής δημοσιογραφίας, ο Γι Αμπιαντί χαρακτήρισε την απόφαση «γλυκόπικρη».

Αν και καταδίκασε απερίφραστα τις δηλώσεις του Ye, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι «η κυβέρνηση εμπλέκεται σε ζητήματα που αφορούν καθαρά τον χώρο της ψυχαγωγίας».

Η ακύρωση ενός ολόκληρου φεστιβάλ αντί για την απλή αντικατάσταση του καλλιτέχνη με βρετανικά ταλέντα θεωρήθηκε μια βιαστική κίνηση που στερεί από το κοινό τη δυνατότητα να γιορτάσει τη μουσική κουλτούρα.

Το ερώτημα που παραμένει μετέωρο είναι πού τραβιέται η γραμμή ανάμεσα στην προστασία του κοινού και τη λογοκρισία, ειδικά όταν πρόκειται για καλλιτέχνες που έχουν επηρεάσει βαθιά τη σύγχρονη κουλτούρα.

Όπως και να έχει, η ακύρωση του Wireless 2026 αποτελεί ένα οδυνηρό μάθημα για τη βιομηχανία των ζωντανών εκδηλώσεων.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη μουσική σκηνή της Βρετανίας σε μια κατάσταση ενδοσκόπησης, αναζητώντας τρόπους να προάγει τη δημιουργικότητα χωρίς να δίνει βήμα στο μίσος.

Πολιτική θύελλα

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τοποθετηθεί επικριτικά απέναντι στην κράτηση του Υe, χαρακτηρίζοντας την επιλογή των διοργανωτών ως βαθύτατα ανησυχητική.

Μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, Φιλ Ρόζενμπεργκ, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι τα μουσικά φεστιβάλ πρέπει να είναι χώροι όπου όλες οι κοινότητες αισθάνονται ευπρόσδεκτες.

Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιεί το βρετανικό έδαφος ως πλατφόρμα για τη διάδοση ρατσιστικών και αντισημιτικών απόψεων, ανεξάρτητα από τη δημοτικότητά του.

Η εξέλιξη προβληματίζει ενώ παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας αναρωτιούνται για «το τι θεωρείται αποδεκτό στη δημόσια σφαίρα του Ηνωμένου Βασιλείου»

Παρά την ολοσέλιδη απολογία του στην εφημερίδα και την απόδοση των πράξεών του στη διπολική διαταραχή, οι βρετανικές αρχές παρέμειναν ανένδοτες.

Η πρόταση του Ye να συναντηθεί με την εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας για να «ακούσει και να μάθει» θεωρήθηκε από πολλούς ως μια κίνηση τακτικής για να διασφαλίσει την εμφάνισή του στο φεστιβάλ.

Το γεγονός ότι μόλις πέρυσι κυκλοφόρησε τραγούδια με προκλητικούς τίτλους και σύμβολα λειτούργησε ως καταλυτικός παράγοντας για τη σκληρή στάση της Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία επέλεξε να μη ρισκάρει τη δημόσια ασφάλεια.

Γιατί τον ακύρωσαν

Οι βρετανικές αρχές προχώρησαν την Τρίτη στην ακύρωση της άδειας εισόδου του ράπερ επικαλούμενες λόγους «δημόσιου συμφέροντος».

Αν και η αρχική ηλεκτρονική αίτηση του καλλιτέχνη είχε εγκριθεί αυτόματα, η μετέπειτα εξέταση του αιτήματος από τους αρμόδιους αξιωματούχους οδήγησε στην ανάκλησή της.

Η νομική βάση της απόφασης στηρίζεται στην εκτίμηση ότι «η παρουσία του ράπερ δεν συμβάλλει στο δημόσιο καλό, δεδομένου του ιστορικού του σε εμπρηστικές και αντισημιτικές δηλώσεις που προκαλούν την κοινή γνώμη και απειλούν την κοινωνική συνοχή».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τον προγραμματισμό της εμφάνισης του Γε στο Φεστιβάλ Wireless.

Η κυβέρνηση δέχθηκε έντονες πιέσεις από βουλευτές όλων των παρατάξεων, καθώς και από οργανώσεις που μάχονται κατά του αντισημιτισμού.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε ότι η Βρετανία δεν διστάζει να απαγορεύσει την είσοδο σε άτομα που διαδίδουν εξτρεμιστικές απόψεις, αντιμετωπίζοντας κάθε περίπτωση με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

«Η παρουσία του ράπερ δεν συμβάλλει στο δημόσιο καλό, δεδομένου του ιστορικού του σε εμπρηστικές και αντισημιτικές δηλώσεις που προκαλούν την κοινή γνώμη και απειλούν την κοινωνική συνοχή»

Ο Φιλ Ρόζενμπεργκ, πρόεδρος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, υπενθύμισε ότι οι πρόσφατες ενέργειες του καλλιτέχνη περιλαμβάνουν την κυκλοφορία τραγουδιού με τίτλο «Heil Hitler» και τη διάθεση ενδυμάτων με ναζιστικά σύμβολα.

Παρά την πρόταση του Κάνιε να συναντηθεί με μέλη της κοινότητας, οι εκπρόσωποι των εβραϊκών οργανώσεων παρέμειναν επιφυλακτικοί, τονίζοντας ότι «η μετάνοια πρέπει να αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν από μεγάλες συναυλίες».

Η επιμονή των διοργανωτών του Wireless να διατηρήσουν τον Kάνιε Γουέστ, που πλέον φέρει το όνομα Ye, ως headliner της διοργάνωσης προκάλεσε την αποχώρηση μεγάλων διεθνών εμπορικών σημάτων όπως η Pepsi ή η Diageo -οι εταιρείες δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να συνδεθούν με εκδηλώσεις που παρέχουν βήμα σε άτομα με αντισημιτικό λόγο.

Η προϊστορία των απαγορεύσεων

Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός καλλιτέχνης που έρχεται αντιμέτωπος με τις βρετανικές αρχές.

Η περίπτωση του θυμίζει έντονα εκείνη του Snoop Dogg το 2007, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος μετά από επεισόδια στο αεροδρόμιο Χίθροου, ή του Τyler the Creator το 2015, ο οποίος αποκλείστηκε για τέσσερα χρόνια λόγω του περιεχομένου των στίχων του.

Ακόμα και προσωπικότητες όπως η Μάρθα Στιούαρτ έχουν βρεθεί στη μαύρη λίστα της Βρετανίας. Ωστόσο, η περίπτωση του Γε είναι μοναδική λόγω του πολιτικού υπόβαθρου και της άμεσης σύνδεσης με τη ρητορική μίσους, γεγονός που οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες ακυρώσεις στην ιστορία των ευρωπαϊκών φεστιβάλ.