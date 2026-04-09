09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Δίκαιο ή λογοκρισία; Η ακύρωση του Wireless και το μπλόκο στον Κάνιε Γουέστ διχάζουν
The Good Life 09 Απριλίου 2026, 09:00

Δίκαιο ή λογοκρισία; Η ακύρωση του Wireless και το μπλόκο στον Κάνιε Γουέστ διχάζουν

Η απόφαση του Wireless να ακυρώσει τη διοργάνωση μετά το κυβερνητικό μπλόκο στον Κάνιε Γουέστ προβληματίζει για αυτό που έρχεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Mετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας να κηρύξει persona non grata τον Κάνιε Γουέστ στη χώρα, το μουσικό φεστιβάλ Wireless ανακοίνωσε την ακύρωση της φετινής διοργάνωσης.

Η απόφαση ήρθε ως άμεση συνέπεια της απαγόρευσης εισόδου που επέβαλαν οι βρετανικές αρχές στον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος είχε προγραμματιστεί ως ο μοναδικός headliner και για τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ.

Η ανάκληση της ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής άδειας του Αμερικανού ράπερ από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της συστηματικής αντισημιτικής του ρητορικής, άφησε τη διοργάνωση με ένα δυσαναπλήρωτο κενό μόλις τρεις μήνες πριν την έναρξη.

Η εξέλιξη προβληματίζει ενώ παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας αναρωτιούνται για «το τι θεωρείται αποδεκτό στη δημόσια σφαίρα του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Όπως συμβαίνει με κάθε φεστιβάλ Wireless, ζητήθηκε η γνώμη πολλών ενδιαφερόμενων μερών πριν από την κράτηση του Ye. Δεν επισημάνθηκαν ανησυχίες εκείνη την εποχή. Ο αντισημιτισμός σε όλες τις μορφές του είναι απεχθής και αναγνωρίζουμε τον πραγματικό και προσωπικό αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ζητήματα» σημείωσε εκπρόσωπος των διοργανωτών.

«Όπως είπε ο Ye σήμερα, αναγνωρίζει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν και, παρά ταύτα, εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει μια συζήτηση με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η υπόθεση της εισόδου του Κάνιε Γουέστ, νομικά γνωστού πλέον ως Ye, στο βρετανικό έδαφος εξελίχθηκε σε μείζον πολιτικό ζήτημα τις τελευταίες ημέρες.

Αν και η αρχική του αίτηση για Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση εγκρίθηκε αυτόματα από το σύστημα, η παρέμβαση των υπουργών του Υπουργείου Εσωτερικών οδήγησε στην ακύρωσή της.

Οι αρχές έκριναν ότι η παρουσία ενός ατόμου που έχει εκφράσει δημόσια θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ και έχει χρησιμοποιήσει ναζιστικά σύμβολα δεν συνάδει με το δημόσιο καλό.

Ασκός του Αιόλου

Η είδηση της οριστικής ακύρωσης του Φεστιβάλ Wireless, μετά την απαγόρευση εισόδου του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο, άνοιξε έναν ασκό του Αιόλου σχετικά με τα όρια της κρατικής παρέμβασης στην τέχνη.

Σε μια έντονη τηλεοπτική συζήτηση στο Channel 4, εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας και δημοσιογράφοι του μουσικού χώρου ανέλυσαν τις προεκτάσεις μιας απόφασης που υπερβαίνει τα σύνορα της μουσικής και αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής συνοχής.

Ενώ η κυβέρνηση επικαλείται το δημόσιο συμφέρον για να δικαιολογήσει το μπλόκο στον Αμερικανό σταρ, οι αντιδράσεις ποικίλλουν.

Από τη μία πλευρά υπογραμμίζεται η ανάγκη προστασίας από τη ρητορική μίσους και τον αντισημιτισμό, και από την άλλη εκφράζονται φόβοι για τη δημιουργία ενός επικίνδυνου δεδικασμένου, όπου η πολιτική ηγεσία θα καθορίζει ποιοι καλλιτέχνες είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα.

Η συζήτηση γύρω από την ακύρωση του Wireless εστιάζει πρωτίστως στην απόφαση των διοργανωτών να προσκαλέσουν έναν καλλιτέχνη με τόσο πρόσφατο και επιβαρυμένο ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων.

Ο Δρ. Τόμπι Γκριν, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, υποστήριξε ότι το κράτος αναγκάστηκε να παρέμβει επειδή οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ απέτυχαν να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια.

Η πρόσκληση σε έναν άνθρωπο που προωθεί ναζιστικά σύμβολα, λίγους μόνο μήνες μετά την κυκλοφορία τραγουδιών που υμνούν τον Χίτλερ, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια πράξη αδιαφορίας προς την οδύνη της εβραϊκής κοινότητας, αλλά και άλλων μειονοτήτων που έχουν στοχοποιηθεί από τον καλλιτέχνη.

Από την πλευρά της μουσικής δημοσιογραφίας, ο Γι Αμπιαντί χαρακτήρισε την απόφαση «γλυκόπικρη».

Αν και καταδίκασε απερίφραστα τις δηλώσεις του Ye, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι «η κυβέρνηση εμπλέκεται σε ζητήματα που αφορούν καθαρά τον χώρο της ψυχαγωγίας».

Η ακύρωση ενός ολόκληρου φεστιβάλ αντί για την απλή αντικατάσταση του καλλιτέχνη με βρετανικά ταλέντα θεωρήθηκε μια βιαστική κίνηση που στερεί από το κοινό τη δυνατότητα να γιορτάσει τη μουσική κουλτούρα.

Το ερώτημα που παραμένει μετέωρο είναι πού τραβιέται η γραμμή ανάμεσα στην προστασία του κοινού και τη λογοκρισία, ειδικά όταν πρόκειται για καλλιτέχνες που έχουν επηρεάσει βαθιά τη σύγχρονη κουλτούρα.

Όπως και να έχει, η ακύρωση του Wireless 2026 αποτελεί ένα οδυνηρό μάθημα για τη βιομηχανία των ζωντανών εκδηλώσεων.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη μουσική σκηνή της Βρετανίας σε μια κατάσταση ενδοσκόπησης, αναζητώντας τρόπους να προάγει τη δημιουργικότητα χωρίς να δίνει βήμα στο μίσος.

Πολιτική θύελλα

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τοποθετηθεί επικριτικά απέναντι στην κράτηση του Υe, χαρακτηρίζοντας την επιλογή των διοργανωτών ως βαθύτατα ανησυχητική.

Μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, Φιλ Ρόζενμπεργκ, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι τα μουσικά φεστιβάλ πρέπει να είναι χώροι όπου όλες οι κοινότητες αισθάνονται ευπρόσδεκτες.

Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιεί το βρετανικό έδαφος ως πλατφόρμα για τη διάδοση ρατσιστικών και αντισημιτικών απόψεων, ανεξάρτητα από τη δημοτικότητά του.

Η εξέλιξη προβληματίζει ενώ παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας αναρωτιούνται για «το τι θεωρείται αποδεκτό στη δημόσια σφαίρα του Ηνωμένου Βασιλείου»

Παρά την ολοσέλιδη απολογία του στην εφημερίδα και την απόδοση των πράξεών του στη διπολική διαταραχή, οι βρετανικές αρχές παρέμειναν ανένδοτες.

Η πρόταση του Ye να συναντηθεί με την εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας για να «ακούσει και να μάθει» θεωρήθηκε από πολλούς ως μια κίνηση τακτικής για να διασφαλίσει την εμφάνισή του στο φεστιβάλ.

Το γεγονός ότι μόλις πέρυσι κυκλοφόρησε τραγούδια με προκλητικούς τίτλους και σύμβολα λειτούργησε ως καταλυτικός παράγοντας για τη σκληρή στάση της Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία επέλεξε να μη ρισκάρει τη δημόσια ασφάλεια.

Γιατί τον ακύρωσαν

Οι βρετανικές αρχές προχώρησαν την Τρίτη στην ακύρωση της άδειας εισόδου του ράπερ επικαλούμενες λόγους «δημόσιου συμφέροντος».

Αν και η αρχική ηλεκτρονική αίτηση του καλλιτέχνη είχε εγκριθεί αυτόματα, η μετέπειτα εξέταση του αιτήματος από τους αρμόδιους αξιωματούχους οδήγησε στην ανάκλησή της.

Η νομική βάση της απόφασης στηρίζεται στην εκτίμηση ότι «η παρουσία του ράπερ δεν συμβάλλει στο δημόσιο καλό, δεδομένου του ιστορικού του σε εμπρηστικές και αντισημιτικές δηλώσεις που προκαλούν την κοινή γνώμη και απειλούν την κοινωνική συνοχή».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τον προγραμματισμό της εμφάνισης του Γε στο Φεστιβάλ Wireless.

Η κυβέρνηση δέχθηκε έντονες πιέσεις από βουλευτές όλων των παρατάξεων, καθώς και από οργανώσεις που μάχονται κατά του αντισημιτισμού.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε ότι η Βρετανία δεν διστάζει να απαγορεύσει την είσοδο σε άτομα που διαδίδουν εξτρεμιστικές απόψεις, αντιμετωπίζοντας κάθε περίπτωση με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

«Η παρουσία του ράπερ δεν συμβάλλει στο δημόσιο καλό, δεδομένου του ιστορικού του σε εμπρηστικές και αντισημιτικές δηλώσεις που προκαλούν την κοινή γνώμη και απειλούν την κοινωνική συνοχή»

Ο Φιλ Ρόζενμπεργκ, πρόεδρος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, υπενθύμισε ότι οι πρόσφατες ενέργειες του καλλιτέχνη περιλαμβάνουν την κυκλοφορία τραγουδιού με τίτλο «Heil Hitler» και τη διάθεση ενδυμάτων με ναζιστικά σύμβολα.

Παρά την πρόταση του Κάνιε να συναντηθεί με μέλη της κοινότητας, οι εκπρόσωποι των εβραϊκών οργανώσεων παρέμειναν επιφυλακτικοί, τονίζοντας ότι «η μετάνοια πρέπει να αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν από μεγάλες συναυλίες».

Η επιμονή των διοργανωτών του Wireless να διατηρήσουν τον Kάνιε Γουέστ, που πλέον φέρει το όνομα Ye, ως headliner της διοργάνωσης προκάλεσε την αποχώρηση μεγάλων διεθνών εμπορικών σημάτων όπως η Pepsi ή η Diageo -οι εταιρείες δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να συνδεθούν με εκδηλώσεις που παρέχουν βήμα σε άτομα με αντισημιτικό λόγο.

Η προϊστορία των απαγορεύσεων

Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός καλλιτέχνης που έρχεται αντιμέτωπος με τις βρετανικές αρχές.

Η περίπτωση του θυμίζει έντονα εκείνη του Snoop Dogg το 2007, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος μετά από επεισόδια στο αεροδρόμιο Χίθροου, ή του Τyler the Creator το 2015, ο οποίος αποκλείστηκε για τέσσερα χρόνια λόγω του περιεχομένου των στίχων του.

Ακόμα και προσωπικότητες όπως η Μάρθα Στιούαρτ έχουν βρεθεί στη μαύρη λίστα της Βρετανίας. Ωστόσο, η περίπτωση του Γε είναι μοναδική λόγω του πολιτικού υπόβαθρου και της άμεσης σύνδεσης με τη ρητορική μίσους, γεγονός που οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες ακυρώσεις στην ιστορία των ευρωπαϊκών φεστιβάλ.

Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Το κρατάει αληθινό 08.04.26

«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τον Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Ο κόσμος καίγεται 05.04.26

Ο Κιρ Στάρμερ εξαντλεί όλη του την πολιτική αυστηρότητα στην εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;
Ντο Ρε Μι 05.04.26

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;

Δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά την περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς να ακούσεις το «Feliz Navidad», το «Silent Night» ή το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ - Το Πάσχα, όμως;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή
Music 03.04.26

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή

Με αναφορές σε παραμύθια, σε δυστοπικές εικόνες και σε σύγχρονους τρόμους, το νέο άλμπουμ των Dramachine περνά από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά pop περάσματα.

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών
«Ξεραμένο δαμάσκηνο» 02.04.26

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών

«Είναι ένας απόλυτα αποτυχημένος που σκορπά μίσος απέναντι σε έναν πρόεδρο που κέρδισε με σαρωτική νίκη» , έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
«Απαγορεύεται» 09.04.26

Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained
English edition 09.04.26

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained

Labor authorities outline how employees working during the Easter holiday period are compensated, including wage increases, rest entitlements and restrictions on business operations across Holy Week and Easter Monday

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
Στο Ηράκλειο 09.04.26

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια

Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Επιδότηση 09.04.26

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια
Euroleague 09.04.26

Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν Μεγάλη Πέμπτη (9/4), απέναντι σε Χάποελ και Βαλένθια αντίστοιχα για την 37η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πυρά 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Πάσχα: Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή – Έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης
Αναγέννηση 09.04.26

Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή - Πασχαλινά έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης

Για την Ορθοδοξία το Πάσχα αρχίζει με τη Σαρακοστή, μακρά περίοδο σωματικής και πνευματικής προετοιμασίας, για το καινούργιο που συμβαίνει κάθε χρόνο. εξηγεί η δρ Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αδικήματα να παραγραφούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

