Μιμή Ντενίση: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν»

Η Μιμή Ντενίση στηρίχτηκε στο βιβλίο του δισέγγονου της Λαίδης Έλγιν με τις επιστολές της, που περιγράφουν με λεπτομέρεια του πως στήθηκε η όλη επιχείρηση.

Η Λαίδη με την επιπολαιότητα και την ελαφρότητα της ηλικίας της αλλά και με την έπαρση της θέσης της, περιγράφει με θαυμασμό το χρονικό της αρπαγής των Γλυπτών. Μέσα από τις επιστολές φαίνεται καθαρά και η δική της προσωπική εμπλοκή αλλά και τα κίνητρα του Έλγιν που ήταν η διακόσμηση του πύργου τους και η προσωπική του προβολή.

Πότε θα δούμε το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση

Το ντοκιμαντέρ, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το Φθινόπωρο, ρίχνει φως από μία διαφορετική σκοπιά και στην αρπαγή των Γλυπτών, αλλά και σε μία διαφορετική εποχή κατά την οποία η πολιτιστική λεηλασία θεωρούνταν δείγμα κύρους και δύναμης.

Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που συνδυάζει την κινηματογραφική αναπαράσταση της ιστορίας του Έλγιν, με την εξιστόρηση των γεγονότων μέσα από την αφήγηση.

Σημαντικοί αρχαιολόγοι και ιστορικοί αναλύουν τα γεγονότα και μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες παίρνουν θέση σε σχέση με το θέμα.

Πού πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα πραγματοποιηθήκαν σε Αθήνα, Μυτιλήνη, Αίγινα, Λάρισα, Ελευσίνα, Λαύριο, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη, εξιστορώντας το ιστορικό ταξίδι των Γλυπτών του Παρθενώνα, από την Αθήνα του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη συζήτηση για τον επαναπατρισμό τους.

Πρωταγωνιστούν: Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Εγγλεζάκη, Μιχάλης Μαρίνος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Νέιθαν Τομας, Ντάνκαν Σκίνερ, Μανώλης Γεραπετρίτης και ακόμα 40 ηθοποιοί. Σε ρόλο έκπληξη η Μιμή Ντενίση.

Συντελεστές

Σενάριο και αφήγηση: Μιμή Ντενίση,

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάκου

Διευθ. Φωτογραφίας: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Σκηνικά: Αγγελική Ανακτορίδη

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Ιστορικός Σύμβουλος: Ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης

Παραγωγός: Ελενα Χατζηαλεξάνδρου εταιρία. LUMAD