magazin
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09 Απριλίου 2026, 19:00

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ήταν τον Αύγουστο του 2013 όταν έκανε την παρθενική της εμφάνιση με το βιβλίο The Devil Wears Scrubs. Μέσα στα επόμενα 13 χρόνια η Φρίντα ΜακΦάντεν έχει κυκλοφορήσει περίπου 30 έργα, με αρκετά bestsellers στο βιογραφικό της, με αποτέλεσμα να θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες συγγραφείς στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, έπρεπε να περιμένει την ταινία The Housemaid με την Σίντνεϊ Σουίνι – βασισμένη στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από τέσσερα χρόνια, ώστε το όνομά της το να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και αφού όλοι μάθαμε την Φρίντα ΜακΦάντεν, η 45χρονη συγγραφέας αποφάσισε να εγκαταλείψει τη… μυστική της ταυτότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Francesca’s Books (@pavisfrancesca)

Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να μην κρυβόταν και να εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις, ωστόσο το έκανε φορώντας περούκες, μεγάλα γυαλιά και ψεύτικο όνομα.

Σε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες ημέρες στην εφημερίδα USA Today αποφάσισε να αποκαλύψει το αληθινό της όνομα. «Με λένε Σάρα Κοέν» είπε.

Όπως τόνισε «έχω φτάσει σε ένα σημείο της καριέρας μου, που με κούρασε όλη αυτή η μυστικότητα. Κουράστηκα να είμαι μυστικό, να αναρωτιούνται οι άνθρωποι αν είμαι αληθινός άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων που γράφει τα βιβλία».

Η… πρώην Φρίντα ΜακΦάντεν είπε πως αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο, ώστε να μην έχει κάποιο πρόβλημα με την πρωινή της δουλειά – είναι γιατρός με εξειδίκευση σε τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες.

«Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιώ ψευδώνυμο μέχρι τη στιγμή που θα σταματούσα τη δουλειά μου ως γιατρός» δήλωσε. «Είμαι ένας αληθινός άνθρωπος, έχω αληθινή ταυτότητα και δεν έχω τίποτα να κρύψω».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Θα μας πείτε; 07.04.26

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ωρίμανση 05.04.26

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδόσφαιρο 09.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ελλάδα 09.04.26

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Σύμφωνα με τον Τιερί Ανδρί η αποβολή του Κουμπαρσί με απευθείας κόκκινη λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους κόντρα στην Ατλέτικο στοίχισε στην Μπαρτσελόνα ήταν λανθασμένη διαιτητική απόφαση.

Σύνταξη
1959 09.04.26

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ο Ευαγγέλου ήταν υποψήφιος για VAR στο μουντιάλ, όμως δεν είναι στην τελική λίστα. Οι 15 διαιτητές, οι 11 VAR που επιλέχθηκαν από την Ευρώπη. Παρών ο Μαρτσίνιακ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του

Βάιος Μπαλάφας
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σκληρή κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού για τα ρουσφέτια - Στον «πόλεμο» μπήκε και το... Πάσχα

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

Άλλα Αθλήματα 09.04.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του World Cup. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ελλάδα 09.04.26

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Σε μια κίνηση που προκαλεί «αίσθηση», προχωρά η Ρεάλ Μαδρίτης, καταθέτοντας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Φλακ, το αστρονομικό ποσό των 165 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μίκαελ Ολίσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα 09.04.26

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στην ανήλικη από τον Οκτώβριο του 2024 και, έχοντας κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη της οικογένειας, φέρεται να προχώρησε σε πράξεις εις βάρος της κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies