Ήταν τον Αύγουστο του 2013 όταν έκανε την παρθενική της εμφάνιση με το βιβλίο The Devil Wears Scrubs. Μέσα στα επόμενα 13 χρόνια η Φρίντα ΜακΦάντεν έχει κυκλοφορήσει περίπου 30 έργα, με αρκετά bestsellers στο βιογραφικό της, με αποτέλεσμα να θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες συγγραφείς στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, έπρεπε να περιμένει την ταινία The Housemaid με την Σίντνεϊ Σουίνι – βασισμένη στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από τέσσερα χρόνια, ώστε το όνομά της το να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και αφού όλοι μάθαμε την Φρίντα ΜακΦάντεν, η 45χρονη συγγραφέας αποφάσισε να εγκαταλείψει τη… μυστική της ταυτότητα.

Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να μην κρυβόταν και να εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις, ωστόσο το έκανε φορώντας περούκες, μεγάλα γυαλιά και ψεύτικο όνομα.

Σε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες ημέρες στην εφημερίδα USA Today αποφάσισε να αποκαλύψει το αληθινό της όνομα. «Με λένε Σάρα Κοέν» είπε.

Όπως τόνισε «έχω φτάσει σε ένα σημείο της καριέρας μου, που με κούρασε όλη αυτή η μυστικότητα. Κουράστηκα να είμαι μυστικό, να αναρωτιούνται οι άνθρωποι αν είμαι αληθινός άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων που γράφει τα βιβλία».

Η… πρώην Φρίντα ΜακΦάντεν είπε πως αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο, ώστε να μην έχει κάποιο πρόβλημα με την πρωινή της δουλειά – είναι γιατρός με εξειδίκευση σε τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες.

«Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιώ ψευδώνυμο μέχρι τη στιγμή που θα σταματούσα τη δουλειά μου ως γιατρός» δήλωσε. «Είμαι ένας αληθινός άνθρωπος, έχω αληθινή ταυτότητα και δεν έχω τίποτα να κρύψω».